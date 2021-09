Big Brain Academy arriva a dicembre su Nintendo Switch

Annunciato Big Brain Academy su Nintendo Switch, il nuovo gioco che mette alla prova la mente dei giocatori

Arriva Big Brain Academy: Sfida tra menti per Nintendo Switch, nuovo party game multiplayer che mette alla prova la mente dei giocatori. Il titolo è previsto per il prossimo 3 dicembre su Nintendo Switch. Nel gioco si potranno mettere alla prova diverse abilità come ad esempio la memoria, la capacità di analisi, la percezione e molto altro. Oltre al gioco in multiplayer sarà possibile anche giocare in singolo per fare esercizi quotidiani in modo da tenere allenata la mente e alzare il proprio punteggio interno del gioco chiamato Punteggio Cervellone.

In Big Brain Academy: Sfida tra menti per Nintendo Switch, i giocatori si sfideranno in diversi rompicapo divisi in cinque categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Il gioco permetterà fino a un massimo di quattro giocatori di sfidarsi nelle prove legate a queste categorie, sia in locale che online. Il titolo ricorda molto per alcuni aspetti il famoso Brain Training da cui eredita alcune funzioni. Ci saranno anche diverse modalità di gioco presenti per ogni tipo di sfida.

La prima modalità sarà chiamata Party, e permette a quattro giocatori di competere completando il più rapidamente possibile le diverse sfide. Ci saranno diversi livelli di sfida adatti sia ai bambini che agli adulti. Stretching mentale è una modalità d’allenamento che permette di ripetere più volte le attività preferite dei giocatori. Esame è una modalità in cui i giocatori vengono messi alla prova in cinque attività gestite dal Prof. Bilancini. Ottenendo punteggi alti si guadagneranno monete di gioco con cui sbloccare nuovi vestiti per il proprio avatar. Infine, l’ultima modalità, chiamata Sfida Fantasma, permetterà sfidare i dati di gioco registrati dalla tua famiglia o dai tuoi amici, per cercare di superare il loro punteggio.

