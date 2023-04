Star Wars Jedi Survivor: svelato il peso del gioco

Svelato il peso finale in termini di GB di memoria per l’attesissimo Star Wars Jedi Survivor. Scopriamo i dettagli in questa news

Con la nuova opera di Respawn Entertainment ormai in dirittura d’arrivo, molti utenti si stanno preparando a tuffarsi nella nuovissima avventura di Cal Kestis. I vari trailer e gameplay mostrati finora dagli sviluppatori non hanno fatto altro che incrementare l’hype attorno al gioco, che pare sarà dotato di molte meccaniche di gameplay del tutto inedite e diversi livelli di difficoltà per venire incontro alle esigenze di tutti. Ora, a meno di un mese dal lancio ufficiale, è stato svelato il peso finale di Star Wars Jedi Survivor.

Ecco il peso finale di Star Wars Jedi Survivor

Soltanto qualche mese fa vi avevamo parlato dei requisiti PC necessari per far girare Star Wars Jedi Survivor, ma nelle scorse ore è comparso in rete il peso finale aggiornato per l’ultima opera ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Secondo le informazioni emerse online il gioco, che era già particolarmente esoso in termini di memoria quando ne parlammo in precedenza, sarà ancora più imponente, arrivando a richiedere complessivamente la bellezza di ben 155 GB di spazio.

Sembra che non sia espressamente richiesto l’utilizzo di un SSD, ma ovviamente la maggiore velocità di questi ultimi non può che costituire un vantaggio in grado di influire positivamente sull’esperienza di gioco. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC a partire dal 28 aprile. Il consiglio pertanto è quello di controllare il proprio hard disk entro tale data, e, all’occorrenza, fare spazio per il download.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.