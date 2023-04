Final Fantasy Pixel Remaster: data di uscita su Nintendo Switch e PS4

Il ritorno dei primi sei Final Fantasy anticipa sui tempi: le versioni Nintendo Switch e PS4 dei Pixel Remaster arrivano… questo mese!

Square-Enix ha annunciato che l’arrivo di Final Fantasy Pixel Remaster su console ha una data, per tutti i fan del franchise che aspettano di rivisitarne le origini su Nintendo Switch e PS4. L’arrivo, dopo la disponibilità dei titoli su PC, iOS e Android, è fissato tra un paio di settimane. La “raccolta” (virgolettata per motivi che sviscereremo meglio in seguito) consiste in sei remake, per i rispettivi primi capitoli della fortunata (e tutt’altro che finale) saga. Naturalmente, oltre a tornare all’amato stile in pixel art (nonostante i sublimi remake poligonali di FF3 ed FF4 su Nintendo DS), i titoli aggiungono anche diverse migliorie quality-of-life.

Mano sul petto per il tema di Final Fantasy: i sei Pixel Remaster arrivano su Nintendo Switch e PS4

Con il trailer che vi aspetta qui sotto, non ha senso indugiare oltre: Final Fantasy Pixel Remaster uscirà su Nintendo Switch e PS4 mercoledì 19 aprile. I preordini sono aperti su Nintendo eShop, e lo saranno a breve anche su PlayStation Store. I primi sei titoli sono venduti sia singolarmente che in bundle. Abbiamo controllato su eShop le tariffe, e la duologia originale costa 12 euro per gioco. I prezzi poi spiccano il volo fissandosi a quota 18 dal terzo episodio in poi. Il marketplace della Grande N ci ricorda che il valore totale dei singoli giochi è di 96 euro, ma il bundle complessivo si ferma a 75.

Siamo consapevoli del noto (a tratti famigerato) storico sodalizio con cui Square-Enix strizza da anni l’occhio all’utenza Sony, ma questa ripubblicazione costituisce un primato non da poco per i fan Nintendo. È infatti la prima volta che la saga, dal primo al decimo episodio, è interamente fruibile su una sola piattaforma del Colosso di Kyoto, in questo caso l’ibrida delle meraviglie. Ad ogni modo, gli amanti della serie di lunga data possono aspettarsi l’opzione di passare dalla colonna sonora orchestrata alle MIDI originali. Inoltre sono disponibili un nuovo font per il testo a schermo, l’opzione di disabilitare gli incontri casuali e la possibilità di incrementare l’esperienza ottenuta.

Ora sta a voi dirci la vostra: farete di nuovo vostri questi classici senza tempo?