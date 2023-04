Star Wars Jedi Survivor: nuovi dettagli sulle modalità di difficoltà

EA ha confermato nelle ultime ore che Star Wars Jedi Survivor avrà una modalità di difficoltà inedita rispetto al titolo che l’ha preceduto

Sono emersi molti nuovi dettagli su Star Wars Jedi: Survivor grazie a una recente serie di anteprime, ed è stato anche confermato che il sequel aggiungerà una nuova modalità di difficoltà che non era presente nel titolo precedente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Star Wars Jedi Survivor: tutto quello che c’è da sapere sulle varie modalità di difficoltà

Respawn Entertainment ha confermato nelle ultime ore allo YouTuber Sirius Gaming che Star Wars Jedi: Survivor sarà lanciato con cinque modalità di difficoltà totali, rispetto alle quattro di Fallen Order, e la nuova aggiunta sarà rappresentata da “Jedi Padawn“. La modalità in questione sarà la seconda opzione più bassa disponibile, situata tra i livelli di difficoltà Story Mode e Jedi Knight, con quest’ultima che sarà la difficoltà “normale”.

Questo perché, secondo gli sviluppatori, circa il 40% dei giocatori di Star Wars Jedi: Fallen Order ha scelto la difficoltà Story Mode e il divario di abilità tra questa e l’opzione Jedi Knight è stato percepito da molti come troppo ampio. Per colmare questo divario e permettere ai giocatori di avanzare tra le varie difficoltà in modo più coerente, il team di sviluppo ha deciso di introdurre una quinta opzione che si collocherà tra le due.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor uscirà il 28 aprile per PS5, Xbox Series X/S e PC. In questo articolo vi abbiamo parlato di alcuni dettagli sulla storia del titolo in questione e in quest’altro approfondimento trovate alcuni dettagli sul gameplay.

