Persona: annunciata la versione Nintendo Switch di 5 Royal, 4 Golden e 3 Portable

Non solo Smash per Joker: Persona 5 Royal e i suoi predecessori, dopo mesi di snervanti attese, sono stati annunciati per Nintendo Switch

Ed era anche ora: la “bomba finale” che è solita concludere ogni Nintendo Direct è giunta anche per l’ultimo, portando con sé l’arrivo su Switch non solo di Persona 5 Royal, ma anche dei suoi illustri predecessori. Come i più sapranno, il sodalizio tra la Grande N e la cara vecchia Atlus si è limitato alla “sola” serie principale Shin Megami Tensei, di cui il franchise di Joker e compagnia è in realtà uno spinoff. Dall’arrivo del leader dei Ladri Fantasma nel cast stellare di Super Smash Bros. Ultimate, la domanda per il suo gioco di provenienza non ha fatto altro che aumentare. C’è un motivo se la nostra recensione di Persona 5 Strikers si è aperta definendo il gioco il debutto vero e proprio di Joker su Switch.

Nintendo Switch e Persona 5 Royal: “Non te lo aspetterai mai!”

Il ritornello di Last Surprise è eloquente: “You’ll never see it coming”, e in effetti tutto ci saremmo aspettati fuorché l’arrivo di Persona 5 Royal su Nintendo Switch. Il gioco, così come i precedenti capitoli Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, offre uno spaccato dissacrante sulla società nipponica contemporanea. In aggiunta ai temi di rilevanza sociale, però, potremo aspettarci anche dei personaggi iconici in cui immedesimarci, nonché una difficoltà degna di Shin Megami Tensei e, nel caso del quinto capitolo nello specifico, tanto di quello stile da farci scordare di star giocando un gioco di ruolo a turni.

Per come abbiamo intestato il titolo dell’articolo, capirete la scelta di Atlus sui titoli a cui dare maggiore priorità. Vedremo infatti i tre giochi sulla console ibrida del colosso di Kyoto in ordine inverso, e al momento è solo l’ultimogenito ad avere una data di uscita precisa. Si parla infatti del 21 ottobre per le scorribande di Rei “Joker” Amamiya, mentre nel caso di Persona 4 Golden e di Persona 3 Portable non abbiamo dati più precisi di un banale “prossimamente”. Una cosa è certa, però: ora che (con l’arrivo della serie anche su Xbox) le catene azzurre si sono sciolte, la strada è tutta in discesa.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi ve l’aspettavate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.