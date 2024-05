The Last Of Us seconda stagione: le immagini svelano dettagli sul salto temporale

Nelle prime immagini della seconda stagione di The Last Of Us, i fan hanno individuato un particolare che getta luce sull’anno di ambientazione

La produzione della seconda stagione di The Last Of Us è in pieno svolgimento, con una possibile uscita nel 2025. Un nuovo dettaglio nascosto nell’ultima foto di Joel potrebbe svelare la data del salto temporale rispetto alla prima stagione. Sebbene non ci siano molte informazioni sulla trama, la seconda stagione sembra destinata a catturare l’attenzione del pubblico come la prima. Tutto questo grazie al cast stellare e alla narrativa coinvolgente, che andrà ad esplorare le conseguenze delle scelte difficili e le sfide emotive affrontate dai personaggi. Come dicevamo, in alcune immagini recenti, che mostrano un Joel più anziano interpretato da Pedro Pascal, un fan attento ha individuato uno striscione che suggerisce l’anno in cui si svolgerà la seconda stagione. Lo striscione recita “Felice Anno Nuovo 2029”, il che avrebbe senso considerando che sono trascorsi quattro anni dalla fine della prima stagione, ambientata nella primavera del 2024. Questo potrebbe significare che la scena del fienile, in cui Ellie e Dina ballano e si baciano, si svolge durante i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno.

The Last Of Us seconda stagione: critiche da parte di diversi fan

Questa rivelazione getta luce sull’evoluzione del rapporto tra Ellie e Dina, che si preannuncia come uno degli elementi centrali della seconda stagione. Tuttavia, alcuni fan non sono entusiasti di questa rivelazione, ritenendo che si discosti troppo dal salto temporale del videogioco e che l’aspetto giovanile di Ellie nella seconda stagione sia poco credibile.

Queste critiche sollevano interrogativi sulla fedeltà dell’adattamento televisivo al materiale originale e sull’interpretazione dei personaggi da parte degli attori. Nonostante ciò, l’attesa per la The Last Of Us seconda stagione è alle stelle, e i fan non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la storia di Joel ed Ellie, quali nuovi pericoli dovranno affrontare e come il loro legame sarà messo alla prova in un mondo sempre più ostile. La seconda stagione promette di approfondire le tematiche della perdita, della vendetta e della speranza, offrendo un’esperienza intensa ed emozionante agli spettatori.

