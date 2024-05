Decreto Autovelox: a breve diventerà legge

Finalmente, dopo rinvii e dibattiti, il decreto Autovelox diventerà legge. Vediamo quali sono le novità introdotte

Dopo anni di attesa e dibattiti, il Decreto Autovelox è finalmente pronto a entrare in vigore. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il decreto, firmato il mese scorso, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio e diventerà legge la settimana successiva. Un provvedimento atteso da tempo, volto a regolamentare l’uso degli autovelox e a garantire una maggiore sicurezza stradale. Il vuoto normativo che durava da oltre un decennio verrà finalmente colmato. La nuova legge introduce una serie di norme volte a garantire che gli autovelox siano utilizzati in modo appropriato, privilegiando la sicurezza stradale ed evitando l’effetto “trappola” per gli automobilisti. Tra le novità più importanti, l’obbligo di segnalare i dispositivi con adeguato anticipo, almeno 1 km fuori dai centri urbani. Dovranno essere usati cartelli ben visibili e posizionati in modo da consentire agli automobilisti di adeguare la propria velocità in tempo. Inoltre, il decreto stabilisce distanze minime tra un dispositivo e l’altro, differenziate in base al tipo di strada, per evitare la “serialità” delle multe nello stesso tratto e garantire una maggiore equità.

Decreto Autovelox: le nuove regole di velocità

La velocità rilevata dai dispositivi dovrà essere parametrata a quella prevista dal Codice della Strada per ogni tipologia di strada. Nello specifico, 50 km/h nei centri urbani e una riduzione massima di 20 km/h rispetto al limite ordinario nelle strade extraurbane. Questa misura mira a evitare l’utilizzo inappropriato soltanto per riscuotere multe, e cerca invece di incentivare una guida responsabile e rispettosa dei limiti di velocità.

Il ministro Salvini ha sottolineato l’importanza di utilizzarli in modo mirato, vicino a scuole, ospedali e altre aree sensibili. Qui, il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Il decreto Autovelox rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e chiarezza nell’uso di questi dispositivi, a beneficio della sicurezza stradale e degli automobilisti. La sua entrata in vigore, prevista per la prossima settimana dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrà contribuire a ridurre il numero di incidenti stradali e a promuovere una cultura della guida più responsabile.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!