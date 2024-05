Il monolito nero e i suoi dati di salvataggio a guisa di palazzi visti dal cielo brillano ancora: ecco i migliori dieci giochi PS2

Per quanto Sony abbia spostato il traguardo più in là con un riconteggio delle unità vendute in vista dell’imminente sorpasso da parte di Nintendo Switch, è innegabile che PS2 abbia tutto il diritto di detenere il suo posto sul podio ed è per questo che siamo qui per celebrare i migliori giochi della console. Più avanti verranno altre due classifiche per PS1 e PS3, in quest’ordine anacronistico, così voluto dal nostro nostromo. Allo stato attuale delle cose, però, esattamente come per la sventurata line-up di PS Classic anche in questo caso sarà impossibile dedicare una classifica all’immensa libreria del monolito nero senza rompere le uova nel paniere ad alcun lettore. Detto questo, si torna indietro di ventiquattro anni, nel ricordo di una Sony a cavallo tra l’umiltà di PS1 e i primi sprazzi di tracotanza con PS3.

10) Burnout 3: Takedown | Migliori giochi PS2

I migliori giochi PS2 iniziano con il terzo capitolo nella saga di Criterion Games. I primi due Burnout erano ottimi giochi di guida arcade, ma è stato Burnout 3: Takedown ad implementare il combattimento in modo tale da non sprecare nulla della spettacolarità di ogni schianto. È concesso tutto: presentare i rivali al muro, introdurli al traffico automobilistico con un frontale o farli cadere da qualche parte. Il tutto, naturalmente, senza mai sacrificare la resa grafica del titolo in favore della velocità (o viceversa). E se vincere la gara non fa per voi, le Crash Junctions servivano proprio a quello!

9) Devil May Cry | Migliori giochi PS2

Se ricordate il nostro speciale su Hideki Kamiya, potremmo (non…?) aver menzionato la difficoltà dei vari team di sviluppo nel riuscire ad “azzeccare” la formula adatta per il genere hack & slash in tre dimensioni. Capcom ha raggiunto l’obiettivo con il primo Devil May Cry, introducendo il mondo a Dante. Il cacciatore di demoni non è mai divenuto la star di Resident Evil 4 che avrebbe dovuto essere in origine. In compenso, è diventato ancora più iconico come protagonista non solo di un videogioco, bensì di un intero genere. Alternando armi da fuoco e spade meglio di Deadpool, il nostro si fa strada tra le viscere degli avanzi d’inferno di combo in combo. C’è davvero chi si stupisce del suo volto tra i più amati di Capcom?

8) Ico | Migliori giochi PS2

Se Hidetaka Miyazaki si è dato al game design, ̶l̶a̶ ̶c̶o̶l̶p̶a̶ ̶è̶ ̶d̶a̶ ̶i̶m̶p̶u̶t̶a̶r̶e̶ il merito va al debutto di Fumito Ueda alla regia videoludica. Il design basilare di Ico trae molta ispirazione da Prince of Persia, mescolando platforming, enigmi e combattimenti. L’eponimo protagonista del titolo scorta Yorda, la cui incapacità di attraversare il mondo di gioco riveste un ruolo cruciale nei vari enigmi che l’avventura ha da offrire. Nessuno pensa mai di dirlo all’idea di un videogioco concepito come una sola, grande escort mission, ma effettivamente giocandolo ci si lascia sfuggire facilmente un “ne vale la pena”.

7) Final Fantasy X | Migliori giochi PS2

Non appena Zanarkand subisce l’attacco di Sin, sta al nostro eroe Tidus tuffarsi nel mondo di Spira. Senza alcuna idea di cosa stia accadendo, il talentuoso giocatore di Blitzball parte per scoprire cosa è accaduto ed evitare così che la tragedia si ripeta, incontrando molti nuovi amici sul suo cammino. Non si può proprio dire che Final Fantasy X abbia propriamente reinventato la ruota, ma ad ogni modo ha saputo innovare la serie dove serviva. Ambienti interamente 3D, doppiaggio, modelli 3D in tempo reale per i personaggi durante le cutscene: è (anche) per questo che Final Fantasy X spicca in altrettante graduatorie dedicate alla saga, oltre a piazzarsi puntualmente in cima quando la classifica verte sull’accessibilità ai neofiti.

6) God of War | Migliori giochi PS2

Prima che chiamasse suo figlio “ragazzo”, il ragazzo era lui. E Kratos, già al suo debutto, era pure bello imbufalito. God of War, inteso come capostipite della serie omonima, non è mai stato “piccolo” perché limitato ai confini della mitologia ellenica. Anzi! Ogni dettaglio, dal più piccolo particolare sullo sfondo all’azione, passando per la colonna sonora, è partito in quarta sin da subito. Che si tratti di ali da strappare ai nemici più piccoli o lame caotiche con cui rimescolare le budella ai bruttoni più grandi, i quick time event hanno messo a dura prova i riflessi di tutti quanti noi. Che Santa Monica Studios sia stata altrettanto rapida ad ingraziarsi Sony, poi, è un altro discorso…

5) Silent Hill 2 | Migliori giochi PS2

Con tutto il rispetto per l’originale su PS1, è stato Silent Hill 2 a stabilire definitivamente il ruolo dell’IP di Konami nel mondo dei survival horror (da non confondersi con i survival con elementi horror; si veda in tal senso l’altra nostra top). Anziché riciclare il cast esistente, il volto nuovo James è in visita nell’eponima città dopo aver ricevuto una lettera nuova dalla moglie… e quando è un vedovo ad aprire la busta, viene pure da farsi un paio di domande. Certo, Pyramid Head resta un macellaio iconico, ma in questo caso il focus principale è quello sull’horror psicologico. Preparatevi alle visite dallo psicologo, in tal senso, quando il remake sarà qui tra noi. Dove “quando” è da leggersi col punto interrogativo.

4) Kingdom Hearts II | Migliori giochi PS2

Abbiamo cambiato questa posizione all’ultimo momento (e non saprete mai qual era la classifica originale!) perché ci pare veramente blasfemo non dire nulla di Kingdom Hearts II. Il motivo è molto semplice: stiamo parlando, per varietà di ambientazioni e innovazioni nel gameplay, dell’apice assoluto della serie, ancora immacolato (spiacente, Kingdom Hearts III). Anche senza contare la riedizione Final Mix + fruibile al di fuori del Giappone nelle compilation HD, la versione originale del titolo resta a diciotto anni dalla sua uscita l’esperienza definitiva con Sora e compagni. Forse non si tratterà più (e meno male, ndr) di una IP riconducibile esclusivamente a PlayStation, ma con la seconda giovinezza che si prospetta per il titolo tra meno di un mese era d’obbligo parlarne.

3) Shadow of the Colossus | Migliori giochi PS2

Se volete una delle avventure migliori di sempre e vi stupisce il bronzo che si è guadagnato Shadow of the Colossus, molto probabilmente non ci avete semplicemente mai giocato. Abbattere questi bestioni è sempre più soddisfacente di quanto sembri su carta, e lo stesso vale nel momento in cui capite come dovreste agire. La solennità del tutto viene poi corroborata dalla palette di colori un po’ smorzata, mentre la console a tratti tossisce solo per tenere il passo con la magnificenza del gioco. Ci sono remaster e remake nelle due generazioni successive di console casalinghe Sony, ma il terzo posto in classifica è dovuto all’impatto complessivo del titolo.

2) Metal Gear Solid 3: Snake Eater | Migliori giochi PS2

Dopo lo sgambetto di Raiden in Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Konami (o meglio, Hideo Kojima nello specifico) ha fatto inversione di rotta con Metal Gear Solid 3: Snake Eater. La palla passa così a Snake, o meglio uno Snake, Naked Snake. La furtività prende di nuovo il sopravvento, con idee deliranti come un boss capace di morire letteralmente di vecchiaia e una maggiore enfasi sulla sopravvivenza. Fame e ferite possono non essere parametri facili da gestire, ma almeno con la telecamera Konami ha semplificato le cose con la versione Subsistence. Resta da vedere cosa ha da offrire il remake Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, specie dopo l’ottimo port uscito anni fa su Nintendo 3DS.

Menzioni d’onore | Migliori giochi PS2

Siccome abbiamo ridotto non meno di venticinque titoli ai dieci che avete trovato in classifica oggi, vorremmo elencare brevemente i quindici che non ce l’hanno fatta. Non temete: per usare un piccolo inglesismo, “beccateci in un’altra giornata” e avremmo stilato la graduatoria ancora in un altro modo. Allo stato attuale delle cose, però, le menzioni d’onore sono come segue.

25) SOCOM 2: US Navy Seals

24) OutRub 2006: Coast 2 Coast

23) Gradius V

22) Virtua Fighter 4 Evolution

21) Dragon Quest VIII: L’odissea del Re Maledetto

20) Gran Turismo 4

19) Tony Hawk’s Underground

18) Ratchet & Clank 3

17) Katamari Damacy

16) SSX Tricky

15) Amplitude

14) Okami

13) Beyond Good & Evil

12) Jak And Daxter: The Precursor Legacy

11) Resident Evil 4

1) Grand Theft Auto: San Andreas

Della “trilogia 3D” che abbiamo ri-recensito in un altro formato, a piazzarsi in cima ai migliori giochi PS2 è Grand Theft Auto: San Andreas, da sempre il più amato capitolo prima del passaggio all’HD con Niko Bellic e il quarto capitolo di cui è protagonista. Le disavventure di CJ sono da sempre una sorta di sfilata del carro del vincitore per Rockstar North. L’ambientazione pseudo-californiana di inizio anni novanta, quasi fosse un incrocio tra Gomorra e Willy: Il Principe di Bel-Air, era perfetta per una storia di polizia corrotta e guerriglia fra bande. Oltre ad essere, naturalmente, un autentico miracolo per un hardware che oggi fa quasi tenerezza. La corona, qui, è duplice: con i suoi 17 milioni e 330.000 copie piazzate sul mercato, San Andreas è pure il best seller per la console.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste stilato la classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.