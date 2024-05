Renault 5: ecco prezzi e allestimenti del nuovo modello

In arrivo il nuovo modello della Renault 5. Andiamo a conoscere nei dettagli i prezzi iniziali e tutti gli allestimenti previsti

Fra non molto, sarà possibile ordinare la Renault 5 E-Tech Electric, un modello che rappresenta un importante passo avanti nella gamma della Losanga. Questa piccola vettura sarà offerta nelle versioni Techno e Iconic Cinq. Entrambe le versioni saranno equipaggiate con una batteria da 52 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 410 km secondo il ciclo WLTP. Con l’inizio del 2025, verranno aggiunti altri tre allestimenti: Five, Evolution e l’edizione speciale Roland-Garros. I primi due avranno una batteria più piccola da 40 kWh (autonomia di 300 km WLTP). Questo modello punta a fornire un’opzione più accessibile ai consumatori, con prezzi che partono da 25.000 euro (incentivi esclusi).

Renault 5: opzioni di allestimento e prezzi

Ad oggi, i prezzi dell’auto partono da 32.900 euro per la versione Techno. Si prevede che questo prezzo possa scendere fino a 21.900 euro grazie agli incentivi statali previsti per quest’anno. Le versioni Five ed Evolution, che entreranno in commercio dal 2025, avranno un prezzo iniziale di circa 25.000 euro (incentivi esclusi). Sempre per l’anno in corso, le versioni Techno e Iconic Cinq saranno dotate di numerosi optional inclusi di serie, tra cui una pompa di calore, un caricatore V2L AC da 11 kW, la ricarica rapida DC fino a 100 kW, il climatizzatore automatico, i cerchi in lega da 18 pollici (con opzione per 19 pollici), la retrocamera e l’Adaptive Cruise Control.

Inoltre, entrambe le versioni vantano il sistema di infotainment OpenR Link con un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un display centrale da 10,1 pollici. La versione esclusiva chiamata Roland-Garros sarà aggiunta al listino nel 2025. Questa edizione speciale è stata realizzata per celebrare il famoso torneo di tennis francese e verrà venduta in un numero limitato di esemplari. Gli ordini per la nuova Renault 5 inizieranno il 31 maggio 2024, con priorità di acquisto per i titolari di R5 R Pass. La gamma, con opzioni di allestimento diversificate e prezzi competitivi, promette di soddisfare una vasta gamma di esigenze nel campo delle auto elettriche.

