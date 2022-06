Recensione MiniTool MovieMaker 5.0: il video editing per tutti

In questa recensione vedremo da vicino MiniTool MovieMaker 5.0, l’ultima versione del celebre programma di video editing pensato per gli utenti poco esperti. Vediamo che cosa ne pensiamo!

Fare editing video ormai è all’ordine del giorno per moltissimi di noi. Tuttavia creare contenuti di qualità non è affatto semplice e richiedere uno studio approfondito per poter padroneggiare i ferri del mestiere. Ma se avete necessità di creare dei semplici montaggi sporadicamente e per un uso totalmente amatoriale, MiniTool MovieMaker 5.0 potrebbe fare al caso vostro! Vediamo perchè!

Interfaccia grafica | Recensione MiniTool MovieMaker 5.0

L’interfaccia grafica ricorda quella di software per il video editing professionali come Premiere o DaVinci Resolve, anche se risulta molto più semplificata. Diciamo che tutto è a portata di mano e non serve navigare in fondo a menù e librarie. Nella parte inferiore c’è una timeline che possiamo utilizzare per tagliare, sincronizzare e montare i nostri media. Ogni spezzone è separato da uno slot per aggiungere le transizioni.

La parte superiore invece è costituita da 3 pannelli. Il primo da sinistra contiene i tab delle librerie da cui si può accedere ai nostri medio, agli effetti, ai testi e alle animazioni. Al centro troviamo l’anteprima del video. Infine a destra abbiamo una il pannello di controllo che si attiva quando selezioniamo un oggetto e ci permette di modificarne le proprietà. In alto troviamo i pulsanti per esportare il file e altre funzionalità di base.

L’interfaccia punta tutto sulla semplicità, anche se a volte c’è qualche glitch grafico di troppo. Tutto sommato però si lascia utilizzare bene ed è abbastanza intuitiva. Dopo qualche decina di minuti di utilizzo dovreste riuscire a padroneggiare il software. Altrimenti potente consultare le guide ufficiali!

Strumenti di editing | Recensione MiniTool MovieMaker 5.0

Vediamo ora al succo della recensione. Che cosa possiamo fare con questo software? Dalla timeline possiamo tagliare e riordinare le clip, andando a modificarne la velocità. Selezionando una clip nel pannello di controllo appaiono degli slider con cui possiamo modificare le proprietà dell’immagini ad esempio modificando il contrasto o la saturazione. Possiamo anche applicare delle 3D LUT che è molto comodo per applicare lo stesso effetto a diverse clip.

Dal tab delle librerie possiamo selezionare la libreria da utilizzare. Possiamo quindi applicare effetti e transizioni alle clip selezionate semplicemente facendo un doppio tap. La parte più interessante però a nostro parere sono i testi che vengono con una serie di animazioni pre-impostate e che si possono applicare direttamente senza fare nulla se non personalizzare la frase da visualizzare. Si possono ottenere degli effetti carini con pochi click! Si possono anche aggiungere animazioni di movimento ai media inseriti, tuttavia si tratta di azioni molto basilari e spesso poco utili. Infine possiamo abbellire il nostro video con degli sticker animati.

Come ultimo strumento abbiamo i template. Si tratta di sequenze pre-montato che noi possiamo personalizzare con le nostre clip. In pratica ci basterà scegliere un mood per il nostro video e seguire le indicazioni per ottenere in pochi minuti un video dal carattere quasi professionale.

Conclusioni

MiniTool MovieMaker 5.0 è un software di video editing davvero molto semplice da utilizzare. Potremo definirlo l’erede del vetusto Movie Maker con cui abbiamo creato decine di filmini della vacanze, ma con una marcia in più! Per fare dei montaggi veloci e senza pretese è più che sufficiente. Potete scaricare la versione gratuita per provarlo. Se invece volete lanciarmi nel mondo del videomaking, vi consigliamo qualcosa di più professionale. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!