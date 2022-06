Nintendo Direct Mini: tutti gli annunci del Partner Showcase di giugno 2022

Ecco tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno: il Partner Showcase da 25 minuti si sarà dimostrato degno della mancata E3?

È evidente a questo punto che il minutaggio della presentazione di Xenoblade Chronicles 3, se unito alla durata del Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di oggi, risulti nella presentazione al centro di rumor da settimane e tutti i vari annunci ce lo hanno dimostrato. Naturalmente, c’è tanto di cui parlare. E c’è anche tanto da vedere, se ve lo siete perso. Per questo motivo, includeremo qui sotto l’evento integrale se non volete spoiler di sorta. Se invece siete curiosi di sapere quale sia il supporto delle terze parti al giro di boa del ciclo vitale di Switch, vi invitiamo a proseguire la lettura. Si parte!

L’alba di una nuova presentazione

Di tutti gli annunci, il primo di questo Nintendo Direct Mini è il meno sorprendente. Non mancano gli aggiornamenti circa i titoli già annunciati, e Monster Hunter Rise: Sunbreak è uno di questi. L’espansione del già ambizioso titolo si è presa una grossa fetta della presentazione, ma lo ha fatto a ragion veduta. Gli scorci spettacolari non sono certo il solo highlight di questo DLC: la presenza massiccia di cutscene doppiate lascia intendere che avremo tra le mani una vera e propria versione 1.5 del gioco. Inoltre, sono previsti nuovi mostri e contenuti negli aggiornamenti gratuiti previsti questo agosto, in autunno, in inverno e nel 2023. L’espansione esce il 30 giugno, cioè dopodomani, con una demo disponibile ora.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

La rosa di IP in arrivo su Nintendo Switch continua ad ampliarsi, vista una palla curva attesa da tutti coloro i quali avessero atteso di veder NieR:Automata far capolino tra gli annunci del Direct Mini di oggi. Nel 5012, la vita organica è stata soppiantata dalla sua controparte meccanica. Tocca a noi, nella squadra YoRHa che dà il nome a questa riedizione, rivendicare la Terra dopo esserci rifugiati in blocco sulla luna. Ebbene sì: 2B sbarca finalmente sulla console ibrida della Grande N! Come lascia intuire il nome differente, quest’edizione includerà tutti i DLC del gioco originale più dei costumi esclusivi. NieR:Automata The End of YoRHa Edition sarà tra noi il 6 ottobre (preordini da oggi).

Lorelei and the Laser Eyes – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Una ragnatela di inganni e un misterioso omicidio: questo ci attende nel palazzo pieno di ricordi di Lorelei and the Laser Eyes. Trattasi di un’avventura dal ritmo calmo come un’avventura grafica, ma al tempo stesso teso come nel primo Clock Tower. Gli enigmi da affrontare non mancheranno, così come non mancherà lo stile che questa produzione di Annapurna Interactive già trasuda da ogni poro. Trattandosi di una produzione che avremmo visto come esclusiva altrove, siamo rimasti molto (piacevolmente) sorpresi dal fatto che il gioco uscirà l’anno prossimo in esclusiva temporale per Switch.

SUPER BOMBERMAN R 2 – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Il ritorno in grande stile del bombarolo nato dalla fu Hudson ha lastricato la strada per un inatteso, ma sempre benvenuto, sequel. Super Bomberman R 2 aggiunge al già popolare gioco originale una modalità multiplayer asimmetrica che sembra prendere ispirazione (in parte) dal genere dei tower defense. La modalità Castello però non è che una delle varie novità presenti nel gioco. Non mancherà infatti anche un editor di livelli, con il quale condividere le proprie creazioni con il resto di una community che oggi starà sicuramente stappando lo spumante. Conviene tenerne un po’ anche per Capodanno, però: non se ne parla infatti prima del 2023.

MEGAMAN BATTLE NETWORK LEGACY COLLECTION – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

È proprio vero che, in un’era di sempre più difficile preservazione videoludica, mamma Capcom c’è sempre per i suoi fan. Alle già nutrite schiere di raccolte dedicate al robot cobalto si unisce Megaman Battle Network Legacy Collection, che riunisce la bellezza di dieci dei giochi di ruolo dedicati a Lan e al suo compagno Megaman.EXE (no, non è una creepypasta di dubbio gusto). E come è ormai tradizione per i buffet di Capcom, non mancherà nemmeno il graditissimo aspetto da museo celebrativo, con tanto di artwork e un (ricco) jukebox. Anche in questo caso, però, si parla del 2023.

PAC-MAN WORLD Re-PAC – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Correva l’anno 2000 quando il primo Pac-Man World ha celebrato il ventennale del divorafantasmi rivisitando il concetto di PAC-LAND. Il platformer non era esente da difetti (uno su tutti il boss Anubis Rex, famigerato per un margine d’errore sfuggito ai tester), ma chi vi scrive attendeva da tempo di potergli dare una seconda possibilità. Lo and behold, con Pac-Man World: Re-PAC Bandai Namco promette esattamente questo: rendere giustizia ad un’avventura decisamente intrigante. Il motore grafico e lo stile artistico hanno ricevuto una nuova mano di vernice, ma le novità non mancano di certo. Ciò che manca, per fortuna, è una lunga attesa: il gioco sarà da noi già il 26 agosto.

Blanc – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Se avete amato il concetto del film d’animazione Red e Toby: Nemiciamici, adorerete una storia in cui un cerbiatto e un lupacchiotto uniscono le forze. L’inverno in Blanc è duro, e di sicuro lo stesso varrà per il ritorno a casa. A tenerci compagnia in un mondo in bianco e nero sarà uno stile grafico in cel shading mozzafiato e una dinamica di co-op in cui ognuno dei protagonisti vanterà un differente punto di forza. Sarà possibile anche collaborare online, per affrontare un’avventura del tutto priva di testi. E senza parole siamo rimasti pure noi, nel vedere che si tratta di un’esclusiva a tempo indeterminato di Gearbox che arriverà il prossimo febbraio.

Return to Monkey Island – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Con una “R” piratesca capace di far impallidire i bucanieri di mezzo arcipelago caraibico, il narratore ha aperto le danze per Return to Monkey Island. Quell’amabile fesso di Guybrush Threepwood fa dunque il suo ritorno, senza grafica retrò come promesso dal creatore della serie, anche sulla nave rossoblu di Nintendo Switch. Ciò che invece resterà intatto della visione originale sarà la barca (scusate) di umorismo che ci si può aspettare da questa serie cult. Il gioco è previsto per quest’anno con tanto di possibilità di aggiungerlo alla wishlist, e sul fronte console sarà pure un’esclusiva temporale.

Mario + Rabbids Sparks of Hope – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Mano sul petto, signore e signori: il connubio tutto italiano di due IP altrimenti estranee al made in Italy fa un fiammeggiante ritorno su Nintendo Switch. Mario + Rabbids: Sparks of Hope promette di espandere l’incontro (o scontro frontale?) tra i due mondi, con uno stile artistico più tendente al dipinto su tela e una minaccia interplanetaria. Gli Sparks (ibridi tra i Rabbids e gli Sfavillotti) sono in pericolo, e sta al nostro gruppo male assortito salvarli. L’esplorazione sarà libera, e il contatto con un nemico darà il via a uno scontro a turni con libertà di movimento analoga al classico PC/PS1 Hogs of War. Le novità nel gameplay non mancano, come l’assenza di griglie e il lancio di alcuni nemici, mentre Bowser farà squadra con noi. 20 ottobre, con preordini da oggi e uno showcase di Ubisoft previsto per domani alle 18:00.

Little Noah: Scion of Paradise – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Le palle curve vanno sempre in coppia: se da una parte c’è il gioco in sé, dall’altra spesso c’è il “disponibile al termine di questa presentazione”. Ed è il caso del metroidvania Little Noah: Scion of Paradise, in cui l’eponima alchimista deve esplorare le rovine presso le quali si è arenata con la sua nave. “Peccato”, però, che le rovine cambino forma ad ogni ingresso. Oltre alla generazione procedurale, avremo anche modo di reclutare degli alleati, i Lilliputs, per combattere al nostro fianco. Non mancano, ovviamente, imponenti boss e spettacolari combo di squadra.

RAILGRADE – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Speaker delle ferrovie, spostatevi: il narratore del Direct Mini è su di giri, e così sono anche i treni del gestionale RAILGRADE, direttamente da Epic Games (potreste averne sentito parlare). In questo titolo, dovremo progettare la ferrovia dei nostri sogni, garantendo però un’efficienza con cui soddisfare anche i sogni di chi deve trasportare le varie merci. E le consegne sono il fulcro di tutta l’esperienza di gioco, con tutti gli incarichi e quest secondarie che ne derivano. Il numero dei treni e la loro lunghezza ci costringeranno a sfruttare fino in fondo le nostre doti strategiche. Salvo un “annuncio ritardo” che costringerà Epic e Nintendo a “scusarsi per il disagio”, l’arrivo in stazione è previsto per l’autunno.

RPG Time: The Legend of Wright – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Se avete sognato di creare un gioco di ruolo e volete una trasposizione videoludica del sogno a occhi aperti in sé, avete trovato il gioco che fa per voi. In RPG Time: The Legend of Wright, il piccolo Kenta crea un gioco di ruolo sul suo quaderno da oltre 200 pagine. E siccome ne ferisce più la penna che la spada, sarà proprio il disegno l’arma vincente per uscire indenni da questa fantasiosa avventura. Questo promettente delirio ci dà appuntamento su Nintendo Switch per il 18 agosto. Se la premessa ha intrigato voi tanto quanto noi, potete preordinare il gioco già da questo momento.

Sonic Frontiers – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Lasciate pure che sia il colosso di Kyoto a fare marketing per conto della sua ex nemica giurata. La presentazione di oggi ci ha fornito nuovi dettagli su Sonic Frontiers, come ad esempio il mondo di gioco. Nello specifico saranno le Starfall Islands, patria di una misteriosa civiltà, a fare da sfondo alle nostre avventure. Il gioco risponderà anche alla fatidica domanda: “come sarebbe esplorare un open world con le scarpette rosse di Sonic?” I combattimenti non si baseranno esclusivamente sull’attacco a ricerca del porcospino blu, ma sfrutteranno anche pugni, calci e persino contrattacchi. Il cyberspazio ci permetterà inoltre di affrontare livelli più lineari. A parte queste novità, il periodo di uscita è sempre e solo “inverno 2022”.

Disney Dreamlight Valley – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Se da Disney aspettavate come noi l’annuncio di un port nativo della serie Kingdom Hearts… il giorno non è oggi. Disney Dreamlight Valley, targato Gameloft, promette di condurci in un mondo dove “un tempo” i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia, fino all’arrivo di un misterioso Oblio. Ora tocca a noi recuperare i ricordi andati perduti. Nonostante una trama che rimanda ad Epic Mickey, il genere sarà quello dei simulatori di vita. Non ci sarà dunque una differenza tra buoni e cattivi: il nostro compito sarà quello di salvare tutti indistintamente. L’aspetto più notevole di questo annuncio è che ci ritroviamo a parlare di early access con un titolo per console Nintendo: la data, in tal senso, è il 6 settembre 2022.

LIVE A LIVE – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Com’è tradizione, i Nintendo Direct tornano a punzecchiarci mettendo gli annunci Disney e quelli di Square-Enix fianco a fianco. La presentazione di febbraio ha già reso noto il debutto mondiale del classico LIVE A LIVE, con l’aggiunta di una nuova veste HD-2D (Octopath Traveler, Triangle Strategy). La novità è rappresentata da una demo disponibile da oggi su eShop, che comprende tre capitoli dal gioco. Nello specifico alludiamo alla Cina imperiale, al Tramonto del Giappone Edo e, per finire, al Lontano Futuro. I dati di salvataggio sono trasferibili alla versione completa, prevista per il 22 luglio.

DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Le nozze tra la simulazione agricola di Story of Seasons e il sognante mondo di Doraemon devono essere andate davvero a gonfie vele, se abbiamo già modo di parlare di un sequel. Il titolo del nuovo capitolo è Friends of the Great Kingdom, ed è ambientata su un pianeta sconosciuto. Nemmeno noi avremmo scommesso granché sulle prodezze agricole di Nobita, eppure il pigro protagonista dell’amata serie è pronto per tornare a zappare. I mitici Chusky avranno un ruolo nel gameplay, ovvero quello di velocizzare il lavoro. Oltre ai campi, ci aspettano anche la pesca, i banchetti e, perché no, il co-op locale. 2022.

Minecraft Legends – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Non sarebbe una presentazione della Grande N senza un’amichevole pacca sulla spalla da parte di Microsoft, e dunque Minecraft Legends riceve una gradita conferma per la console ibrida. A proposito di ibridi, anche il gameplay del titolo tende al meticcio: nello specifico, tanta azione ed altrettanta strategia. Nemici transdimensionali (dall’aspetto comunque sempre cubico) attendono solo noi, ma a nostra volta dovremo fare fronte a un’attesa tutta nostra. Mettete da parte un’altra bottiglia di spumante: ne avrete una in più da stappare a Capodanno, visto che non se ne parla prima del 2023.

DRAGON QUEST TREASURES – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Sin dalla presentazione dei protagonisti, il mondo di Dragon Quest Treasures ci ha dato un senso di dejà vu. E non ci sbagliavamo: questo spinoff riprende il sistema di reclutamento dei mostri da un altro, nello specifico Dragon Quest Monsters. Ma come lascia intuire il titolo del gioco, il nostro scopo è quello di dissotterrare tesori. I combattimenti non mancheranno, ma non saranno gestiti da una dinamica a turni. Maggiore sarà il valore dei tesori recuperati, e più guadagneremo per poter migliorare la nostra base. Se prima abbiamo parlato di Capodanno, qui la festa viene un po’ prima: con una data d’uscita prevista il 9 dicembre, potrebbe essere uno scrigno da aprire sotto l’albero.

Raffica – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

La fugace carrellata tipica di ogni Direct ci ricorda che Fire Emblem Warriors: Three Hopes è disponibile già da ora. Per No Man’s Sky di Hello Games dovremo invece attendere solo un altro po’, cioè fino al 7 ottobre. Pur essendo un compromesso tuttora un po’ scomodo, le versioni cloud permettono di ottemperare al “power gap” e ce lo dimostra A Plague Tale: Requiem, previsto il 18 ottobre. Da Shueisha Games ariva invece lo stravagante strategico Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions, previsto per il 28 luglio. La sfilata è stata meno sostanziosa di altre, ma un glitch visivo ci ha riportati a una realtà deliziosa quanto… una torta.

Portal: Collezione da compagnia – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

La torta più menzognera della storia videoludica (uhh, spoiler, supponiamo?) torna a intortarci per benino con Portal: Collezione da compagnia. Non sappiamo quale delle due sorprese incluse nella presentazione ci abbia colto maggiormente alla sprovvista. Da un lato, la Grande N ha scomodato nientemeno che Ellen McLain per narrare il trailer di questa specifica riedizione del gioco nei panni dell’iconica intelligenza artificiale GLaDOS. Dall’altro… il gioco è il secondo “shadow drop” della presentazione! In altre parole, dunque, potremo rientrare nei laboratori di Aperture Science già da oggi.

HARVESTELLA – tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno

Il penultimo annuncio di oggi è un guanto di sfida a Rune Factory 5, direttamente dal publisher che mastica giochi di ruolo dalla loro nascita. Square-Enix presenta Harvestella, dove il mondo di Lethe offre delle premesse che ricalcano da vicino il titolo che abbiamo recentemente recensito. Le cinque stagioni si spingono… un po’ oltre rispetto al quartetto che siamo abituati a conoscere: il Quietus non è il semplice riposo della natura, ma eterno riposo in generale. L’unico modo per evitare che la morte si porti via tutti i nostri raccolti (nonché i nostri compaesani di Lethe) è combattere. Il 4 novembre ci attende quello che è… anche il penultimo gioco di ruolo di oggi.

L’ultima sorpresa

Lo avrete già intuito dal sottotitolo qui sopra: l’ultimo degli annunci del Direct Mini di oggi riguarda un franchise che ha messo a dura prova la pazienza di tutti gli appassionati di Nintendo (semi-sequel permettendo). La serie Persona, la cui richiesta è stata solo ingigantita dall’arrivo di Joker in Super Smash Bros. Ultimate, sbarca finalmente su Nintendo Switch. Il 21 ottobre è la data da segnare sul calendario per l’arrivo della versione Switch di Persona 5 Royal. Il predecessore, Persona 4 Golden, giungerà da noi “prossimamente”, ovvero la stessa “data” prevista anche per Persona 3 Portable. Una cosa è certa: li aspettavamo, ma non ce lo saremmo aspettati mai.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa presentazione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.