Furiosa: A Mad Max Saga è al cinema, ecco il trailer!

Furiosa: A Mad Max Saga è finalmente arrivato nelle sale dei cinema italiani: prepariamoci alla visione con il trailer di lancio dei biglietti!

È finalmente arrivato nelle sale cinematografiche italiane “Furiosa: A Mad Max Saga”, il prequel del film cult “Mad Max: Fury Road” diretto da George Miller. Il film, presentato in anteprima al Festival di Cannes, ha già conquistato il pubblico con la sua storia avvincente, le scene d’azione spettacolari e le interpretazioni magistrali degli attori.

Furiosa: A Mad Max Saga è arrivato al cinema, vediamo insieme il trailer

Anya Taylor-Joy veste i panni di una giovane Furiosa, interpretata da Charlize Theron nel film del 2015. La Furiosa che vediamo in questo prequel è una ragazza tenace e coraggiosa che vive in un mondo desolato e brutale, dominato da uomini spietati. Rapita da bambina dalla sua terra natale, la Cittadella, viene cresciuta nella Cittadella di Immortan Joe, dove viene addestrata come guerriera e meccanico. Quando Furiosa decide di ribellarsi e fuggire con un gruppo di donne incinte, si ritrova al centro di una pericolosa caccia all’uomo che la porterà a incontrare Max Rockatansky (Tom Hardy in “Fury Road”).

Oltre ad Anya Taylor-Joy, il film vanta un cast stellare che include Chris Hemsworth nel ruolo di Dementus, un folle signore della guerra che rivaleggia con Immortan Joe; Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Scabrous Scrotus, il figlio sadico di Immortan Joe; Rosie Huntington-Whiteley nel ruolo di Splendid, una delle mogli di Immortan Joe; e Tom Burke nel ruolo di Dozer, un ufficiale della Cittadella.

La sinossi del film è la seguente:

Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti di “Furiosa: A Mad Max Saga”, l’atteso ritorno all’iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di “Mad Max”. Miller ora volta nuovamente pagina con una nuovissima avventura d’azione originale e standalone che rivela le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale “Mad Max: Fury Road”.

“Furiosa: A Mad Max Saga” è un film da non perdere per gli amanti del cinema d’azione e d’avventura. Un prequel avvincente che esplora le origini di un’eroina iconica e ci regala un viaggio epico e indimenticabile nel mondo di Mad Max. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

