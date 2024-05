Reacher stagione 3: scelto l’attore per il ruolo di un grande villain

Amazon Prime Video ha annunciato la sua scelta sull’attore che nella stagione 3 di Reacher interpreterà uno dei più grandi villain della saga letteraria e tanto amata dai fan e l’attore in questione è a dir poco gigantesco e possente

Dopo il successo della seconda stagione di Reacher, una delle serie più amate di Amazon Prime Video, arriva una conferma ufficiale da parte degli studi di Amazon. Hanno infatti scelto l’attore del villain della stagione 3 di Reacher, un altro gigantesco ammasso di muscoli in grado di mettere in seria difficoltà il nostro antieroe Jack Reacher. Se è vero che Alan Ritchson sia un gigante tutto muscoli, è anche vero che c’è sempre qualcuno di più grosso. L’attore protagonista è già di per sé molto alto e quasi impossibile da comparare, ma Amazon è riuscito a trovare un altro attore ancora più grosso e che apparirà davvero come un avversario molto difficile da battere per Jack Reacher. Parliamo infatti dell’attore e culturista olandese Oliver Ritchers.

Olivier Ritchers, l’attore che sarà il villain della stagione 3 di Reacher

Se non vi risulta familiare il nome, Ritchers è l’attore che ha interpretato un prigioniero che ha perso a braccio di ferro contro il Red Guardian di David Harbour nel film Marvel Black Widow. Ma non solo, ha anche interpretato la guardia del corpo del Dr. Voller in Indiana Jones e il quadrante del destino. L’attore è alto due metri e 18 e pesa 135 chili. La terza stagione di Reacher si baserà sul settimo libro della saga, Persuader, ambientato nel Maine e pone il protagonista al centro di un’altra grande cospirazione. Il villain della storia si chiama Paulie ed è il villain che più ha messo in difficoltà Jack Reacher. Lo scontro contro Paulie sarà la più grande sfida fisica che Jack abbia mai affrontato, il loro scontro sarà come nei classici film Marvel con botte da orbi e tanta azione.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere questo scontro? A parer nostro, la scelta dell’attore per il villain è perfetta. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

