Lotus: debutto a Villa d’Este e al FuoriConcorso

Lotus per la prima volta a Villa d’Este e al FuoriConcorso: un tributo al passato e uno sguardo al futuro elettrico

Lotus, l’iconico marchio britannico, lascia il segno sulla sua storia ultra-cinquantenaria partecipando per la prima volta al prestigioso Concorso d’Eleganza di Villa d’Este e al FuoriConcorso. Un doppio debutto che celebra la ricca storia del brand e anticipa il suo futuro elettrificato. Ecco aprirsi un nuovo capitolo nella sua lunga tradizione di innovazione e design. A Villa d’Este, l’azienda presenta la Type 66, un’auto da corsa “progetto” concepita 50 anni fa e ora riportata in vita in soli 10 esemplari. Un omaggio a Colin Chapman, fondatore del marchio, e al suo spirito innovativo. La Type 66, un bolide dalle linee sinuose e dal cuore potente, rappresenta l’unione perfetta tra l’heritage del marchio e le tecnologie moderne. Guidata da Clive Chapman, figlio di Colin, sfilerà nella parata delle auto, incarnando la passione per le corse e l’ingegneria che contraddistinguono l’azienda.

Lotus al FuoriConcorso: l’incontro tra storia e innovazione

Al FuoriConcorso, l’azienda mette in mostra due vetture simbolo: la storica monoposto Type 72, protagonista della Formula 1 negli anni ’70, e la futuristica supercar elettrica Evija. La Type 72, con le sue vittorie nei campionati piloti e costruttori, rappresenta l’apice delle prestazioni in pista, ed è una figura leggendaria dell’automobilismo sportivo. L’Evija, invece, incarna la visione del marchio del futuro sostenibile e delle alte prestazioni. Mostra una potenza straordinaria di 2.039 CV e un’accelerazione mozzafiato da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Un’auto che sfida i limiti dell’ingegneria e del design, aprendo la strada a una nuova era di supercar elettriche.

La partecipazione di Lotus a questi eventi esclusivi sottolinea l’importanza del suo patrimonio e la sua continua ricerca dell’eccellenza. Un viaggio nel tempo che celebra il passato glorioso e proietta il brand verso un futuro elettrizzante. Ciò conferma la sua posizione di leader nell’innovazione automobilistica e della sostenibilità ambientale.

