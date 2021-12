OlliOlli World: annunciata la data di lancio del divertente gioco di skateboard

Arriva la data di lancio per OlliOlli World, il terzo capitolo della saga di giochi di skateboard

Arriva il terzo capitolo della divertente serie di titoli dedicati allo skateboard, ossia OlliOlli World, la cui data di lancio è prevista per il prossimo 8 febbraio 2022. Il titolo arriverà su PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e come annunciato durante l’ultimo Indie World di Nintendo anche su Switch. Il gioco, sviluppato da Roll7, è una divertente unione tra platform e gioco di skateboard con un’atmosfera divertente e molto colorata, che fa da seguito a OlliOlli 2: Welcome to Olliwood uscito nel 2015.

OlliOlli World: ecco la data di lancio del nuovo capitolo della serie

La data di lancio di OlliOlli World sarà il prossimo 8 febbraio, quando sarà disponibile sia la versione classica del titolo, che la OlliOlli World Rad Edition, che includerà: il gioco base, l’oggetto estetico digitale “Tavola da skate Close Encounter”, la prima espansione della storia Skater del Vuoto in arrivo nell’Estate 2022, la seconda espansione della storia in arrivo durante l’autunno 2022. Il gioco permetterà di esplorare il mondo di Radlandia, pieno di personaggi pittoreschi e ambientazioni vivaci, alla ricerca delle mistiche divinità dello skate nel cammino verso il Gnarvana.

OlliOlli World include due modalità multiplayer asincrone: Lega del Gnarvana e Portale del Gnarvana. La Lega del Gnarvana è dedicata a coloro che adorano le sfide e vogliono dimostrare la loro maestria con lo skateboard. Tali Leghe permettono ai giocatori di misurarsi contro i propri pari e competere per il punteggio migliore. Mentre i contendenti avanzano nella classifica, possono mettere le mani (e i piedi) su nuovi oggetti per il proprio personaggio, come tavole, ruote e molto altro. Nel Portale del Gnarvana, i giocatori possono generare livelli originali in base a una gamma di parametri, tra cui stile, difficoltà e lunghezza. Ciascuna creazione fornisce un codice virtuale a 8 cifre da condividere con il mondo, che permetterà ai giocatori di sfidarsi a vicenda, anche su piattaforme di gioco diverse.

