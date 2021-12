Lenovo XiaoXin Pad (Lenovo Tab P11): tablet da 64 GB a meno di 200 euro

Con meno di 200 euro potete portarvi a casa un ottimo tablet. Si tratta di Lenovo XiaoXin Pad o Lenovo Tab P11, un prodotto dal rapporto qualità prezzo eccezionale! Vediamo i dettagli dell’offerta

Avevamo già parlato di Lenovo XiaoXin Pad Pro, ma nella versione da 128 GB di memoria. Molto spesso però non occorre così tanta memoria. Ad esempio utilizzando il dispositivo per lo streaming o la navigazione web e in generale per lo svago, 64 GB saranno sufficienti ad installare le app necessarie. Vediamo qualche dettaglio in più!

Lenovo Xiaoxin Pad (Lenovo Tab P11): caratteristiche principali

CPU : Qualcomm Snapdragon 662 (octa-core, 2x A76 2.0 GHz + 6x A55 1.8 GHz)

: Qualcomm Snapdragon 662 (octa-core, 2x A76 2.0 GHz + 6x A55 1.8 GHz) Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Schermo : 11 pollici, 2000 x 1200, LCD, 400 nits

: 11 pollici, 2000 x 1200, LCD, 400 nits Memoria : 4 GB + 64 GB

: 4 GB + 64 GB Fotocamera : anteriore da 8 MP FF RGB + 8 MP FF IR, camera posteriore da 13 MP AF + 5 MP FF (grandangolo 120 °)

: anteriore da 8 MP FF RGB + 8 MP FF IR, camera posteriore da 13 MP AF + 5 MP FF (grandangolo 120 °) WLAN : 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz

: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz BT : BT5.0

: BT5.0 Interfaccia : USB tipo C 3.1, slot per schede TF, pin POGO

: USB tipo C 3.1, slot per schede TF, pin POGO Audio : 4x altoparlanti laterale, effetto sonoro DOLBY ATMOS, 2x microfoni (al centro)

: 4x altoparlanti laterale, effetto sonoro DOLBY ATMOS, 2x microfoni (al centro) Sensori : sensore G, ToF, sensore L, bussola, giroscopio, sensore Hall, motore a vibrazione

: sensore G, ToF, sensore L, bussola, giroscopio, sensore Hall, motore a vibrazione Capacità della batteria : 8600 mAh

: 8600 mAh Alimentazione : 20 W (10 V, 2 A), Quick Charge 3.0

: 20 W (10 V, 2 A), Quick Charge 3.0 Dimensioni : 26,43 x 17,14 x 0,58 cm

: 26,43 x 17,14 x 0,58 cm Peso: ca. 485 g

Lenovo Xiaoxin Pad (Lenovo Tab P11): best buy?

Si tratta di uno dei migliori tablet per rapporto qualità prezzo. L’hardware non è di fascia alta, ma certamente sufficiente per far fronte alle esigenze quotidiane della maggior parte delle persone. Abbiamo un SoC Qualcomm Snapdragon 662 che vanta un processore ad 8 core che possono spingersi fino a 2.0 GHz. Abbiamo poi 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria di massa. Tra l’altro la memoria è espandibile, quindi eventualmente si può sopperire alla differenza con il modello Pro.

Ciò che invece si perde in Lenovo Xiaoxin Pad (Lenovo Tab P11) è lo splendido schermo OLED. Troviamo invece un display LCD leggermente più piccolo, 11 pollici. Ovviamente la qualità è certamente buona, dato che si basa su tecnologia IPS. Ma non avremo certamente lo stesso effetto dell’OLED. Guadagnamo un po’ in luminosità. Troviamo poi una configurazione con camera posteriore da 13 MP e camera anteriore da 8 MP per la parte fotografica. Lato connettività abbiamo Wi-Fi 6 Dual Band e connessione 4G LTE. Non mancano la porta USB-C e i pogo pin per la tastiera.

L’offerta

Insomma, anche con qualche piccola mancanza rispetto al modello Pro, Lenovo Xiaoxin Pad (Lenovo Tab P11) è un dispositivo completo e sicuramente valido. Ma quello che dovrebbe convincere è il prezzo. Su TomTop infatti il tablet è in offerta è acquistabile a 178.99 euro! Meno di 200 euro per un prodotto del genere è davvero una buona occasione, approfittate prima che le scorte finiscano!

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!