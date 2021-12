Indie World: tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre 2021

L’ultimo Indie World del 2021 non ci è andato certo piano: ecco tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre per la scena indipendente

Ormai ci conoscete: se c’è un evento c’è un recap, ed è per questo che tutti gli annunci dell’ultimo Indie World di quest’anno sono qui, riassumendo cosa abbiamo visto nel corso di questo Nintendo Direct di dicembre. Aspettatevi tante novità da Amber e Paul, al di fuori dei consueti disclaimer per il COVID a inizio diretta e al rating del PEGI che, stavolta, tocca la vetta del sedici. La nuova grafica per titolo, stacchetti e (grazie al cielo) countdown non è che la prima delle tante sorprese che la Grande N ci ha riservato nel corso di questa presentazione. Se volete, potete vedere qui sotto l’evento.

Sea of Stars

L’Indie World parte col botto, e il primo degli annunci è un gioco di ruolo con una pixel art a cavallo tra Owlboy ed Octopath Traveler che già da ora sta stregando tutti: il Nintendo Direct di dicembre si apre con Sea of Stars. Il gioco condivide con The Messenger non solo i creatori, ma anche l’universo narrativo, in qualità di prequel dell’acclamato indie. I due protagonisti, “figli del solstizio”, devono combinare i poteri di sole e luna per creare la magia dell’eclissi. Ed eclissare i piani del malvagio Fleshmancer sembra già una gioia per gli occhi, viste le illuminazioni mozzafiato, ma anche per le orecchie. La colonna sonora è infatti di Yasunori Matsuda (Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenoblade Chronicles 2). Inverno 2022.

Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Prosegue la nostra carrellata attraverso tutti i vari annunci dell’Indie World di dicembre con il secondo protagonista del Nintendo Direct. Ozma e Nate dello studio taiwanese Underscore hanno presentato Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses. In questo gioco action-adventure con enigmi dovremo unire le forze in un tempio abbandonato, il che si traduce nel co-op in locale. Ci aspettano dei finali diversi al termine di questa trama struggente, che ci terrà compagnia insieme a uno stile artistico ispirato a The Legend of Zelda: Breath of The Wild a partire dalla prossima primavera.

Loco Motive – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Il treno riparte… letteralmente! Loco Motive è un’avventura punta e clicca con uno stile palesemente ispirato ai classici come Monkey Island e Sam and Max. A bordo del Reuss Express, dovremo risolvere un omicidio… ma non nei panni del detective. Al contrario, i tre protagonisti giocabili saranno anche gli indiziati. A fare da contraltare alla pixel art particolarmente pronunciata troviamo un vero e proprio doppiaggio completo. Risolveremo il caso dell’omicidio di Lady Underwald messo in piedi da Chucklefish e Robust Games a partire dalla prossima estate.

AfterLove EP – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

I creatori di Coffee Talk e What Comes After ci metteranno di fronte ad una commovente storia che parla d’amore, di lutto, di musica e d’amicizia. Il risultante ibrido tra visual novel e rhythm game è AfterLove EP, a cura dello studio indonesiano Pikselnesia e ambientato proprio a Giakarta. Questo, nonostante l’estetica ispirata ai manga, sarà un vero e proprio tuffo nella cultura del paese. Anche qui possiamo aspettarci dei finali differenti, nonché tanta buona musica dalla band indonesiana Alphalpha. L’avventura del musicista Rama avrà inizio a partire dalla prossima estate.

Dungeon Munchies – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Avete presente gli zombi della cultura cinese, quelli come Hsien-Ko in Darkstalkers? Perché in Dungeon Munchies avremo proprio a che vedere con un cadavere rianimato dal biglietto sulla sua fronte. Questo è un platformer 2D a scorrimento orizzontale, con elementi survival e una punta di soulslike per condire bene il tutto. A rendere il gioco più appetitoso, poi, provvederà la chef necromante che ci ha portato in vita, Simmer. Con le sue ricette potremo infatti nutrirci di manicaretti fuori dal mondo, che avranno effetto nel gameplay. Questo è il primo shadow drop della diretta: il gioco è infatti disponibile già da ora.

Figment 2: Creed Valley – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Passiamo ora all’ultimogenito dello sviluppatore e musicista Niels Sorenssen. Con Figment 2: Creed Valley entreremo in un mondo in stile Zelda dove gli scontri con i nemici avvengono a ritmo di musica, la quale a sua volta dipende dalle nostre azioni. L’ambientazione sarà, testualmente, “un mondo ritmico all’interno della mente umana”. Graficamente, il tutto si traduce in un ibrido tra sprite e poligoni. Il gioco sarà disponibile a partire da febbraio 2022, ma la demo è già disponibile.

Let’s Play! Oink Games – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

C’è un po’ di tutto in questa collezione di giochi. In modo non dissimile dal franchise di 42 Classici Senza Tempo creato dalla Grande N stessa, con Let’s Play! Oink Games avremo modo di cimentarci con tanti giochi da tavolo differenti, che il trailer descrive come trasposizioni in scala 1:1 delle loro controparti reali. Sarà anche per questo che il gioco vanta delle “regole semplici”, mentre il trailer promette l’aggiunta di altri giochi in futuro. Abbiamo a che vedere con il secondo shadow drop della giornata: la compilation è già disponibile da ora su Nintendo eShop.

Endling: Extinction is Forever – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Abbiamo di fronte un indubbio candidato alla categoria Games for Impact per la rilevanza sociale dei temi trattati. In Endling: Extinction is Forever, prenderemo le redini di una volpe poco dopo la nascita della sua progenie nel bel mezzo di un colossale disastro ambientale. Javier ed Iris di HandyGames promettono una storia struggente, mentre graficamente notiamo già da ora l’influenza dei titoli in cel-shading di PlayDead (Inside in primis). Cacceremo per nutrire i nostri cuccioli e portarli in salvo a partire dalla prossima primavera.

OlliOlli World – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Roll 7 e Private Division ci danno il benvenuto alla nazione creata dalle divinità dello skateboard, Radlandia. Con una premessa simile non potremmo che parlare di OlliOlli World, il platformer a tema… beh, a tema skater dove dovremo perseguire lo Gnarvana (da “gnarly”, espressione anni ’90 che dà anche il nome ad un livello di Super Mario World, ndr). Ci aspettano anche classifiche online e competizione per avere elementi cosmetici, mentre la possibilità di preordinare il gioco da ora ci garantirà dei bonus esclusivi. La data di uscita è invece fissata per l’8 febbraio 2022. Way cool!

River City Girls 2 – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Colleen Fannin di WayForward, “così, dal nulla”, ha pensato bene di farci venire un infarto annunciando con nonchalance l’arrivo di River City Girls 2. Godendo ancora della licenza di Arc System Works, lo spinoff della serie di picchiaduro a scorrimento River City Ransom porta con sé sei personaggi giocabili, una città più grande, animazioni più fluide, co-op in locale e online, mosse uniche per ogni personaggio… e, se servisse una conferma del benestare dei detentori dell’IP, anche il ritorno di Kunio come personaggio giocabile. Megan McDuffee torna come compositrice. Estate 2022.

Triccheballacche, la carrellata – Indie World, tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre

Anticipando la chiusura delle danze, l’Indie World ha riunito quasi tutti i restanti annunci con una rapida carrellata: la riproporremo con ritmo ugualmente sospinto nel nostro riassunto del Nintendo Direct di dicembre.

Parkasaurus è un gestionale dove dovremo creare un parco a tema con dinosauri vivi, come se il cinema non ci avesse insegnato che è una pessima idea. Primavera 2022.

è un gestionale dove dovremo creare un parco a tema con dinosauri vivi, come se il cinema non ci avesse insegnato che è una pessima idea. Don’t Starve Together ci riporta a scannarci (più o meno) per sopravvivere con il suo brutale approccio al genere survival. Primavera 2022.

ci riporta a scannarci (più o meno) per sopravvivere con il suo brutale approccio al genere survival. Chicory: A Colorful Tale ci porta in uno Zelda-like tutto da colorare man mano che si va avanti. Oggi.

ci porta in uno Zelda-like tutto da colorare man mano che si va avanti. Baby Storm di Forever Entertainment si preannuncia come uno stravagante party game. 21 gennaio 2022.

di Forever Entertainment si preannuncia come uno stravagante party game. Grime è un metroidvania con elementi soulslike. Estate 2022.

è un metroidvania con elementi soulslike. Gerda: A Flame in Winter di DONTNOD ci accompagnerà in un’avventura che già da ora si preannuncia amara e malinconica. Perché aggiungere delle bandiere nelle finestre di dialogo per enfatizzare sulla nazionalità dei personaggi, altrimenti? 2022.

di DONTNOD ci accompagnerà in un’avventura che già da ora si preannuncia amara e malinconica. Perché aggiungere delle bandiere nelle finestre di dialogo per enfatizzare sulla nazionalità dei personaggi, altrimenti? Timelie è un’avventura con enigmi, visuale isometrica e grafica minimalista disponibile da oggi con tanto di demo .

è un’avventura con enigmi, visuale isometrica e grafica minimalista con tanto di . Behind the Frame: Il paesaggio più bello già lascia intuire una localizzazione in italiano solo con il titolo, ma nel caso potremo immergerci in questa avventura a suon di dipinti a partire dalla prossima primavera.

Sorpresa finale

Se abbiamo usato in modo intercambiabile i termini Indie World e Nintendo Direct è perché tutti gli annunci prevedono sempre una sorpresa finale, e la presentazione di dicembre non ha fatto eccezione. Il “gioco di ruolo che ha stregato la critica”, Omari, sarà su Switch la prossima primavera. In questo titolo scopriremo un passato dimenticato cambiando di volta in volta il mondo di gioco. L’atmosfera stravagante del gioco, che si riflette sul gameplay, verrà contrastata da quelli che già da ora promettono essere “temi forti”. Il titolo, interamente curato dall’artista OMOCAT, arriverà la prossima primavera.

