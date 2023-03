Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno disponibile su Game Pass!

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato l’arrivo su Xbox Game Pass di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition, scopriamo insieme tutti i dettagli

Dopo il vociferato e poi confermato arrivo su Nintendo Switch (ormai due anni fa, quanto siamo vecchi), Ni no Kuni II è tornato a far parlare di sé a ben cinque anni di distanza dalla sua prima release su PC e PlayStation 4. Tramite comunicato stampa, infatti, Bandai Namco Europe ha annunciato l’arrivo di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition su Xbox One, Xbox Series X | S e PC. Il gioco è anche disponibile tramite il servizio in abbonamento di Xbox Game Pass.

Cinque anni dopo la sua prima uscita, l’acclamato Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition entra nel mondo Microsoft. Sviluppato da LEVEL-5, il gioco è il risultato della collaborazione tra due leggende dello Studio Ghibli: Yoshiyuki Momomse, che ha lavorato al design dei personaggi, e il compositore musicale di fama mondiale Joe Hisaishi. Ni no Kuni II racconta la storia di Evan Pettwhisker, il cui trono promesso di Ding Dong Dell è stato perso in un colpo di stato. Il giovane Evan e i suoi amici partono per un viaggio per fondare un nuovo regno.

Ni no Kuni II: giocatelo gratis su Game Pass

Per l’occasione, Bandai Namco ha anche divulgato un nuovo trailer, che trovate proprio qua sopra. Potrete scoprire la storia di Evan in versione completa e giocare i due DLC inclusi nella Prince’s Edition: The Lair of the Lost Lord e Il Leggendario Libro del Mago. Entrambi i DLC contengono nuove missioni, così come nuovi oggetti, equipaggiamenti e un dungeon ognuno: labirinto e Colosseo Pandora.

Avete visto il trailer di lancio su Xbox (e Game Pass a seguito) di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech, qui, sempre su tuttotek.it!