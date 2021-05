Ni No Kuni 2: in arrivo su Nintendo Switch?

Ni No Kuni 2 potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente

La notizia del possibile arrivo di Ni No Kuni 2 su Nintendo Switch arriva dalla rivista Gematsu, che per prima ha notato come la ESRB abbia rilasciato la sua valutazione per la versione del videogioco destinata proprio a quella console. La ESRB (acronimo di Entertainment Software Rating Board) è una società americana indipendente, che si occupa di verificare i contenuti dei videogiochi e di indicare la fascia di età ai quali sono più adatti. Non è in nessun modo collegata a Bandai Namco (il publisher che si occupa della distribuzione di Ni No Nuki 2) e, pertanto, la notizia del suo arrivo su Switch è da considerarsi non confermata.

Ni No Kuni 2: quali sono le reali possibilità che arrivi su Switch?

Al netto dei quanto detto sopra, ci appare a questo punto molto probabile che Ni No Kuni 2 sia portato su Nintendo Switch. Questo perché non ci sembra possibile che la ESRB abbia agito per iniziativa spontanea e, di conseguenza, la valutazione è quasi sicuramente stata richiesta da Namco.

Il gioco, d’altra parte, è stato un successo di pubblico, al punto che, anche con la distribuzione limitata a Playstation e PC, ha impiegato solo pochi mesi a rasentare il milione di copie vendute. Il titolo, che è un action JRPG, rientra poi alla perfezione nella categoria di prodotto che i gamer vogliono giocare sull’ultima console Nintendo. Infine, anche se è plausibile auspicarsi l’effettivo procedere di questo porting, è giusto ricordarsi che non ci sono notizie sulle sue tempistiche e che, anche se dovesse effettivamente andare in porto, potrebbero volerci dei mesi per avere notizie sicure al riguardo.

Leggi la nostra recensione di Ni No Kuni 2 per scoprire tutti i dettagli del videogioco.