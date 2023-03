Fra i nuovi arrivi nel catalogo di Disney Plus troviamo il film Lo Strangolatore di Boston con Keira Knightley e, prossimamente, la serie The Good Mothers: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il catalogo di Disney Plus continua ad espandersi settimana dopo settimana e se, solo qualche giorno fa, dell’arrivo di Unprisoned e del nuovo episodio di Daily Alaskan, le novità non cessano di arrivare sia sotto il fronte dei film sia delle serie TV. Fra i più interessanti di questo marzo 2023 troviamo sicuramente la terza stagione di The Mandalorian, ora in onda, ma anche il film candidato all’Oscar in numerose categorie, Gli Spiriti dell’Isola. Ci sono tante novità in arrivo e marzo ancora non è finito: scopriamole insieme!

Nuovi arrivi su Disney Plus: Lo Strangolatore di Boston

Lo Strangolatore di Boston è un Thriller di Matt Ruskin, con protagonista Keira Knightley e, fra gli altri membri del cast, Carrie Coon, Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Bill Camp e Morgan Spector. La pellicola è già disponibile su Disney Plus, e la sinossi è la seguente:

Lo Strangolatore di Boston, del pluripremiato sceneggiatore e regista Matt Ruskin, è un thriller true-crime sulle pionieristiche reporter che per prime hanno raccontato la storia degli omicidi del famigerato strangolatore di Boston negli anni ’60. Il film segue le vicende di Loretta McLaughlin, una giornalista del quotidiano Record American, la prima a collegare fra loro gli omicidi dello strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta tenta di portare avanti le indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole, ma il duo viene ostacolato dal sessismo dilagante dell’epoca. Tuttavia, McLaughlin e Cole perseguono coraggiosamente l’inchiesta, mettendo a rischio la propria vita nel tentativo di scoprire la verità.

The Good Mothers | Disney Plus: fra i nuovi arrivi anche Lo Strangolatore di Boston!

The Good Mothers è una serie TV drammatica totalmente italiana, con un cast composto da Gaia Girace, Micaela Ramazzotti, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Simona Distefano e Francesco Colella. La serie arriverà su Disney Plus il prossimo 5 aprile, e la sinossi è la seguente:

Basata su una storia vera, “The Good Mothers” ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘Ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘Ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘Ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. “The Good Mothers” segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

Le storie del reale | Disney Plus: fra i nuovi arrivi anche Lo Strangolatore di Boston!

Se vogliamo rimanere sul “reale”, tante sono le storie vere raccontate nel catalogo di Disney Plus. Fra queste, vi consigliamo di dare un’occhiata al film Copia Originale di Marielle Heller con Melissa McCarthy, o True Story, con James Franco e Jonah Hill. Infine, trovate anche, fra le pellicole recenti, God Forbid, che racconta lo scandalo Falwell, e se invece volete fare un salto nel passato e tornare al 1999 trovate SOS Summer of Sam: Panico a New York, di Spike Lee.

Buona visione!

E questo è quanto per i nuovi arrivi su Disney Plus: da Lo Strangolatore di Boston a The Good Mothers, passando per una lunga serie di pellicole che narrano storie vere. Fateci sapere che cosa guarderete stasera qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

