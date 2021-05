Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince’s Edition: annunciata la data d’uscita per Switch

Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince’s Edition è stato finalmente annunciato per Nintendo Switch con tanto di data d’uscita. Ammirate il titolo nel nuovo trailer

Quando Ni no Kuni: Wrath of the White Witch è stato lanciato per Switch un paio di anni fa, la maggior parte dei fan della serie sapeva che era solo una questione di tempo prima che il suo sequel arrivasse anche sull’ibrido della casa di Kyoto. C’erano state di recente anche varie fughe di notizie in merito e lo stesso è trapelato grazie a una recente valutazione dell’ESRB e ora abbiamo anche una conferma ufficiale: Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince’s Edition sbarcherà su Nintendo Switch, vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo (data d’uscita inclusa).

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom Prince’s Edition: ecco la data d’uscita su Switch

Il publisher Bandai Namco ha annunciato con un nuovo trailer che Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom Prince’s Edition verrà lanciato per Nintendo Switch in data 17 settembre. Oltre al gioco base stesso, il pacchetto includerà anche entrambe le espansioni del gioco, The Lair of the Lost Lord e The Tale of a Timeless Tome.

Attualmente, Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom è disponibile per PS4 e PC. Il gioco racconta la storia di Evan Pettywhisker Tildrum, il giovane sovrano di Ding Dong Dell. Evan viene detronizzato da un colpo di stato e deve ricostruire un nuovo regno unendo il mondo. Durante le sue avventure, visiterà luoghi esotici, incontrerà un ampio cast di personaggi, affronterà nemici pericolosi e incontrerà molti alleati disposti ad aiutarlo.

I suoi intrepidi seguaci in questa avventura includono Roland, Tani, Batu, Lofty e i fenomeni naturali Higgledies. Gli Higgledies forniscono supporto durante le battaglie, inclusi buff offensivi e difensivi, aumentando il potere di attacco speciale e assistendo nell’attacco dei nemici. Ci sono 100 Higgledies unici da collezionare, ognuno con i propri poteri speciali.

Nella nostra recensione sul titolo di Level-5 abbiamo avuto modo di definire lo stesso un “gioco bello ma non il migliore”, al tempo stesso abbiamo apprezzato il personalissimo stile grafico della produzione e la quantità generale di attività non lesinando di criticare, tuttavia, l’eccessiva facilità del gioco e il riciclo generale di texture altro, per maggiori dettagli guardate qui. Level 5 ha confermato nel 2019 che la prossima entry della serie era in fase di sviluppo, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti al riguardo.

