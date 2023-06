Marvel’s Spider-Man 2: la mappa sarà grande il doppio rispetto al suo predecessore

Insomniac Games ha dichiarato che la mappa del nuovo Marvel’s Spider-Man 2 sarà grande il doppio rispetto a quella del capitolo precedente

Marvel’s Spider-Man è di sicuro uno dei giochi Sony di maggior successo e ovviamente ora i fan sono in trepidante attesa di mettere le mani sul secondo capitolo. Non troppo tempo fa abbiamo avuto modo di vedere il nuovo titolo di Insomniac Games in azione grazie ad una lunga sequenza di gameplay e a quanto pare ora stanno saltando fuori sempre più informazioni a riguardo. Recentemente infatti la compagnia ha dichiarato che la mappa di Marvel’s Spider-Man 2 sarà grande il doppio rispetto a quella del capitolo precedente.

La mappa di Marvel’s Spider-Man 2 sarà tanto grande quanto varia

Nel primo Marvel’s Spider-Man i giocatori avevano la possibilità di spostarsi liberamente all’interno di Manhattan ma a quanto pare nel secondo capitolo potranno visitare anche altri distretti. Insomniac infatti ha dichiarato che in Marvel’s Spider-Man 2 potrete raggiungere anche il Queens e Brooklyn, rendendo la mappa effettivamente grande il doppio rispetto al primo capitolo.

A quanto pare però la mappa del nuovo gioco di Spider Man non si limiterà solamente ad essere più grande ma sarà anche più varia. I nuovi quartieri visitabili infatti saranno più piccoli e residenziali rispetto a Manhattan e per attraversarli dovrete fare affidamento principalmente sulle nuove ali di ragnatele. Inoltre sembra che gli sviluppatori abbiano anche inserito nel gioco alcune sequenze extraurbane inaspettate, come ad esempio una battaglia sul fiume che divide due distretti.

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile in esclusiva per PS5 nel corso del 2023.