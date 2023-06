E voi come vivrete? l’ultimo atteso film di Hayao Miyazaki sarà senza trailer e senza pubblicità fino alla data d’uscita, a dichiararlo proprio Studio Ghibli

Sarà a “busta chiusa” il nuovo film E voi come vivrete? del maestro Hayao Miyazaki, perché come ha dichiarato la stessa casa di produzione Studio Ghibli tramite un’intervista a Toshio Suzuki il film non avrà un trailer di accompagnemento. E non solo, perché il film non avrà neanche pubblicità, poster ufficiali proprio fino al giorno dell’uscita in sala.

E voi come vivrete? di Hayao Miyazaki sarà senza trailer

L’uscita del film sarà il 14 luglio in Giappone, senza la partecipazione a Festival, quindi si dovrà attendere per poterlo vedere in Europa e con queste dichiarazioni di Studio Gibli, andare al cinema sarà un vero atto d’amore verso Miyazaki e la sua arte. Del film, possiamo avere la certezza solo del titolo, perché neanche la trama è stata definita: sappiamo solo che il titolo è tratta dall’omonimo romanzo di Genzaburo Yoshino del 1937, ma probabilmente il film non seguirà al dettaglio la trama originale.

Il maestro ha voluto dedicare questo film a suo nipote, ispirandosi quindi a questo romanzo per trasmettere i valori universali all’uomo, su come bosognerebbe vivere la vita e come bisognerebbe rispettare il mondo. Un film che comunque sarebbe in pieno stile Miyazaki e proprio per questo motivo non ci spaventa nè ci stupisce l’assenza di trailer o di pubblicità. Miyazaki ha sempre voluto mandare importanti messaggi al suo pubblico e inoltre, i suoi film non hanno bisogno di molta pubblicità. Soprattutto, il Maestro aveva dichiarato il ritiro come regista, per cui il suo ritorno al cinema in modo inaspettato come sceneggiatore, regista e illustratore è la miglior pubblicità che un film possa avere.

Quello che si può fare in attesa del film è un bel rewatch di tutti i migliori film di Miyazaki su Netflix e magari anche gli altri film di Studio Ghibli, che sono ancora disponibili in catalogo.

