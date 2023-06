LIAN LI presenta nuovissimi prodotti rivoluzionari al Computex 2023

LIAN LI produttore leader di chassis e accessori per PC è entusiasta di tornare al Computex con un’impressionante serie di prototipi e prodotti di prossima uscita

Saranno esposti 4 nuovi case, tra cui l’O11D EVO XL, l’O11D EVO RGB e l’O11 Vision; il SUP 01, un case verticale con montaggio frontale della GPU; 3 dissipatori AIO per CPU, tra cui la serie GALAHAD II TRINITY e un concept GALAHAD II con schermo LCD; 2 ventole di nuova concezione con la seconda generazione di UNI FAN TL e TL LCD; e una nuova scrivania motorizzata in piedi con il DK-07F.

LIAN LI al Computex 2023: O11D EVO XL e O11 VISION

Come l’EVO originale, l’O11D EVO XL è un case e-ATX altamente modulare in grado di supportare il più recente hardware di fascia alta e può essere configurato in modalità inversa. Supporta la GPU accanto alla scheda madre in posizione verticale o verticale inversa, in modalità normale o inversa, e supporta un modulo I/O in diversi punti di montaggio per la massima comodità.

Inoltre, l’O11D XL include una colonna di supporto anteriore sinistra rimovibile per una visione illimitata dell’interno del case; ed un vassoio per la scheda madre regolabile in altezza per 3 diverse configurazioni di raffreddamento, compreso il supporto per un massimo di 3 radiatori da 420 contemporaneamente.

L’O11 VISION è il risultato della stretta collaborazione con PCMR. I feedback della comunità sono stati incorporati in questa ultima iterazione dell’O11D. I tre lati dei pannelli in vetro temperato offrono una visione continua dei componenti senza essere ostacolati dalle colonne del telaio.

Nella parte superiore, il pannello di vetro presenta un rivestimento a specchio unidirezionale all’interno del pannello per creare un bellissimo effetto riflettente all’interno del case. Dotato di un vassoio rimovibile per la scheda madre, può essere configurato dalla modalità bassa a quella alta per migliorare il supporto dello spessore del radiatore nella parte inferiore. Oltre a supportare fino a un radiatore da 240 nella parte posteriore.

LIAN LI al Computex 2023: O11D EVO RGB

Dotata di due strisce LED diffuse che avvolgono la parte superiore e inferiore del case. Questa nuova iterazione dell’O11D EVO presenta anche una colonna di supporto anteriore/sinistra rimovibile, per una visione libera dei componenti all’interno. Oltre alle caratteristiche dell’O11D EVO originale, l’EVO RGB supporta il montaggio frontale delle due ventole LANCOOL 216 da 160 mm (vendute separatamente). Inoltre è presente un sistema di gestione dei cavi aggiornato che consente agli utenti di fissare i cavi in più punti di montaggio.

Case SUP 01 Concept: questo case verticale offre un ingombro minimo con un raffreddamento unico

Il SUP 01 offre un flusso d’aria unico per i sistemi di raffreddamento AIO e fornisce una presa d’aria fresca per la scheda grafica. Ciò grazie ad una camera stretta per la scheda madre, la GPU installata in posizione verticale nella parte anteriore dietro un pannello a rete e le ventole del sistema. Senza dimenticare supporto del radiatore in una camera separata sul lato destro del case.

Il SUP 01 è dotato di 3 pannelli in vetro temperato per una visione completa del sistema e di una striscia LED diffusa a forma di L. Questa segue la parte superiore del coperchio dell’alimentatore. L’SP 01 è inoltre dotato di un cavo riser PCIe 4.0; con una copertura dotata di illuminazione a LED e di uno specchio sopra il coperchio dell’alimentatore per creare un bellissimo effetto riflettente all’interno del case.

Serie GALAHAD II TRINITY e GALAHAD II LCD

LIAN LI presenta il suo sistema di raffreddamento a liquido AIO di nuova generazione, la serie GALAHAD II TRINITY, per una facile personalizzazione e prestazioni. Sono disponibili 3 modelli: GALAHAD II TRINITY, GALAHAD II TRINITY SL INF e GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE.

La serie TRINITY è dotata di 3 tappi intercambiabili per la personalizzazione del blocco pompa e di raccordi rotanti a 45 gradi sul radiatore per facilitare l’orientamento dei tubi. Il GALAHAD II TRINITY è disponibile nelle misure 240 e 360, dotato di ventole RGB preinstallate con interconnessione dei cavi senza soluzione di continuità;

il GALAHAD II TRINITY SL-INF è disponibile nelle misure 240 e 360, dotato di ventole UNI FAN SL INFINITY preinstallate e controller; il GALAHAD PERFORMANCE è disponibile nel formato 360, dotato di ventole LCP ad alte prestazioni da 28 mm di spessore preinstallate. Con interconnessione dei cavi senza soluzione di continuità, un radiatore da 32 mm di spessore con design ad alette a doppia onda e una pompa da 4200 giri al minuto. Il lancio della nuova serie è previsto per la fine di giugno.

Il GALAHAD II LCD è un AIO 280/360 dotato di uno schermo LCD da 2,88″ con una risoluzione di 480×480 nella parte superiore della pompa. I lati della pompa sono costituiti da 2 calotte in alluminio con illuminazione a LED diffusa sui bordi. Lo schermo LCD supporta i file MP4, i livelli personalizzabili, la cattura dello schermo e lo split screen con 2 GB di memoria flash. Questi consentono di caricare MP4 fino a 3 minuti.

LIAN LI al Computex 2023: UNI FAN 2a generazione TL

La seconda generazione di UNI FAN ha un nuovo design della lama e dell’illuminazione. UNI FAN TL è dotato di un’illuminazione sul bordo che avvolge i fori di montaggio anteriori e posteriori per un’illuminazione continua. Il bordo del ventilatore è dotato di uno specchio infinito ingrandito.

Con le pale in LCP, UNI FAN TL è la prima ventola ARGB di LIAN LI a essere dotata di un materiale più robusto per le pale, che consente uno spazio minimo di 0,7 mm tra le pale e il telaio della ventola. Il motore FDB può raggiungere 0-2200 giri al minuto e si possono collegare fino a 10 ventole per ogni porta del controller. Tramite L-Connect, gli utenti possono separare le ventole in 4 diverse zone di controllo per gestire diversi schemi di illuminazione o profili di velocità RPM.

UNI FAN 2nd Gen. TL LCD è la prima ventola per PC dotata di uno schermo LCD personalizzabile. Lo schermo può essere controllato tramite L-Connect 3, supporta file GIF, MP4 e immagini e può visualizzare informazioni sul sistema. La ventola da 120 mm è dotata di pale in polimero a cristalli liquidi, motore a cuscinetti fluidodinamici che supporta velocità da 300 a 1800 giri al minuto; inoltre possiede uno spazio tra le pale e il telaio di 0,8 mm per garantire le massime prestazioni del flusso d’aria. Inoltre, ogni ventola è dotata di un circuito integrato che ne consente il riconoscimento automatico da parte del software, permettendo il controllo completo della velocità di ogni ventola all’interno di un cluster.

DK-07F

LIAN LI torna con un nuovo design di scrivania motorizzata. Come l’originale DK-O5F, il pannello di vetro superiore può essere cambiato da trasparente a opaco premendo un pulsante; ma invece di coprire l’intera parte superiore della scrivania, ogni lato è dotato di pannelli in alluminio.

La scrivania per sistemi singoli è dotata di funzioni innovative come un cassetto a sgancio rapido, un portabicchieri raffreddato, un hub di espansione USB e un organizzatore di cavi. L’ampio supporto per il raffreddamento è garantito da un radiatore da 360/280 o da 3 ventole da 120 mm/2 140 mm a sinistra, da 2 radiatori da 360/280 o da 6 ventole da 120 mm/5 140 mm nella parte anteriore e da 280 radiatori o da 2 ventole da 120 mm/140 mm al centro. La scrivania è dotata di supporto per un braccio per monitor singolo.

E voi? Cosa ne pensate delle proposte di LIAN LI al Computex 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).