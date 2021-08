Life Is Strange True Colors: un video ci mostra 13 minuti di gameplay

Un nuovo video, pubblicato sul canale YouTube di Life Is Strange True Colors ci mostra circa 13 minuti di gameplay del gioco narrativo di Square Enix

In attesa della uscita di Life Is Strange True Colors, che è stata fissata per il prossimo 10 Settembre, è stato pubblicato un nuovo video di circa 13 minuti, dove possiamo osservare un passaggio del suo gameplay. Il gioco fa parte della saga di titoli narrativi sviluppata da Square Enix e, al momento della sua uscita, sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S; la versione per Nintendo Switch, invece, sarà pubblicata in un secondo momento.

Life Is Strange True Colors: ecco il video dedicato al gameplay

Come si è detto, il nuovo video dedicato al gameplay di Life Is Strange True Colors dura all’incirca 13 minuti. Il primo personaggio con cui facciamo la conoscenza al suo interno è Alex, la protagonista del titolo. La vediamo mentre si aggira nel negozio di dischi di Haven Springs, l’immaginaria città del Colorado che funge da palcoscenico per la vicenda del gioco. Lasciando proseguire il filmato, abbiamo la possibilità di incontrare altri personaggi come Steph, la DJ della radio locale (protagonista del DLC Wavelength).

Il video ci mostra poi alcune modalità di gioco del titolo. Vediamo per esempio il modo in cui il giocatore sarà messo in condizione di compiere delle scelte che influenzano la narrazione degli eventi. Un altra modalità che viene mostrata dal filmato riguarda invece il sistema di movimento, di esplorazione degli ambienti e di interazione con le persone e gli oggetti. Come tutti i giochi della saga di Life Is Strange, per proseguire con la vicenda saremo chiamati ad affrontare una serie di compiti piuttosto comuni, legati alla quotidianità della protagonista.

