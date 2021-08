Honor Pad V7 Pro: annunciato ufficialmente

Dal 19 Agosto Honor renderà disponibile in Cina il suo nuovo Pad V7 Pro, tablet di fascia alta che monta un display LCD IPS da 11″ con risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz ed un SoC Kompanio 1300T di MediaTek

È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Honor dell’arrivo, al momento solo per il mercato cinese, del suo nuovo tablet Pad V7 Pro. Ha una serie di caratteristiche che lo rendono un gioiello tecnologico, a cominciare dal pannello IPS LCD da 11″ con risoluzione WQHD+ (2569x1600p) e refresh rate fino a 120Hz, un SoC MediaTek Kompanio 1300T con 6GB/8GB di memoria RAM ed una enorme batteria da ben 7250mAh. Nella confezione di vendita sarà poi inclusa una penna stilo chiamata Magic Pen 2 che supporterà 4096 livelli di pressione ed una tastiera-cover magnetica con stand regolabile e trackpad integrato. Sarà proposta anche una versione con modem 5G integrato per poter navigare sul web fuori casa alla massima velocità.

Honor Pad V7 Pro: scheda tecnica

Sotto la scocca sono presenti:

Display: IPS LCD da 11″ WQHD+ (2560x1600p), 16:10, 276ppi, refresh rate 120Hz, rapporto schermo-scocca 86%, gamma colori DCI-P3, certificazione TÜV Rheinland ;

da ; CPU: SoC MediaTek Kompanio 1300T ;

; GPU: Mali-G77 MC9 ;

; RAM: 6GB/8GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD (max 512GB );

per archiviazione interna espandibile tramite slot (max ); fotocamera posteriore: principale da 13MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ obiettivo macro da ; fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: 5G opzionale, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS, Galileo, BeiDou, Glonass, GNSS ;

; batteria: 7250mAh ;

; dimensioni: 252,1 x 163,64 x 7,25mm ;

; peso: 485g ;

; colori: argento, blu scuro, arancione ;

; OS: Magic UI 5.0 basato su Android 11 ;

; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~341€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~368€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~433€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM + 5G: ~484€

Honor Pad V7 Pro: analisi

Il tablet è praticamente una bomba tecnologica dal momento che il display IPS da 11″ offre una risoluzione 2K ed una frequenza d’aggiornamento video fino a 120Hz. La stilo inclusa permetterà di disegnare o prendere appunti con immediatezza e si ricaricherà attaccandola magneticamente al device. Il SoC Kompanio 1300T di MediaTek insieme ad i 6GB ed oltre di memoria RAM di tipo LPDDR4x possono elargire potenza di calcolo in abbondanza per qualsiasi contesto d’uso, anche quello videoludico più spinto. In merito alla memoria ROM, si potrà scegliere tra 2 tagli: 128GB e 256GB. In entrambi i casi sarà comunque possibile ampliare lo spazio di archiviazione con l’inserimento di una MicroSD.

Da sottolineare la presenza di ben 4 altoparlanti così da offrire un audio potente e immersivo durante la visione di film o la fruizione di giochi. Sul retro trovano posto una fotocamera principale da 13MP insieme ad un obiettivo macro con sensore da 2MP ed un flash LED. C’è anche una fotocamera frontale da 5MP utile per le videochiamate. Parlando infine di autonomia, la capiente batteria da 7250mAh garantirà un’operatività del terminale di circa 2 giorni, variabile ovviamente in base al tipo di utilizzo principale.

Cosa ne pensate del nuovo tablet di fascia alta firmato Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!