Super Monkey Ball Banana Mania: coinvolto anche Yakuza

Visto che Super Monkey Ball Banana Mania è uno degli ultimi lavori di casa SEGA, si è pensato bene di far giocare assieme la scimmietta nella pallina con il riccio blu Sonic ed anche con il protagonista della serie di Yakuza, Kazuma Kiryu. Ma andiamo avanti con ordine.

Recentemente, lo studio Ryu Ga Gotoku, ha confermato che Kazuma Kiryu andrà ad unirsi al vasto cast di personaggi giocabili in Super Monkey Ball Banana Mania assieme al duo Sonic e Tails e Beat di Jet Set Radio. Naturalmente potete vedere il risultato nel video qui sotto!

From the streets of Kamurocho to the slopes of Jungle Island, Kazuma Kiryu rolls into Super Monkey Ball Banana Mania!

He'll be free to unlock as a playable character on all platforms through normal gameplay at launch!

— RGG Studio (@RGGStudio) August 18, 2021