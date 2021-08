Life is Strange: True Colors, un trailer dedicato a Haven Springs

La piccola città del Colorado, Haven Springs, è protagonista tanto del nuovo gioco di Dontnod Entertainment, tanto di questo nuovo trailer di Life is Strange: True Colors

Svelato nel corso dello Square Enix Presents di marzo, Life is Strange: True Colors è la nuova, terza iterazione della serie di Dontnod Entertanment, dopo il successo strepitoso del primo capitolo e un sequel che, diciamocelo, non è stato altrettanto apprezzato. Alex, la protagonista, si è anche mostrata con tutte le sue abilità nel corso dell’E3 2021, dove Square Enix ha deciso di portare alla luce un nuovo coloratissimo trailer del titolo. Il gioco uscirà il prossimo 10 settembre, su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia, ottenendo una release completa, quindi abbandonando la formula a capitoli, su praticamente qualsiasi piattaforma esistente. Il tutto verrà accompagnato anche dalla versione rimasterizzata del primo Life is Strange, con incluso lo spin-off Before the Storm, in arrivo non si sa ancora quando sulle stesse piattaforme di True Colors.

Recentemente è stato anche mostrato un nuovo trailer di Life is Strange: True Colors, che non si è però andato ad incentrare sulla protagonista, bensì sulla cittadina. Haven Springs è un centro di piccole dimensioni, collocato in Colorado, e che farà da sfondo all’eccentrico cast di personaggi disegnati da Dontnod Entertainment. Vi lasciamo il coloratissimo trailer proprio qua sotto!

Life is Strange: True Colors, Steph ci svela qualche dettaglio su Heaven Springs nel nuovo trailer

Nel video la voce narrante è Steph, possibile interesse romantico di Alex, nonché un’abitante della cittadina. La ragazza ci parla anche di diversi eventi che prendono luogo ad Haven Springs, come lo Sping Festival e una sorta di gioco di ruolo che si sviluppa in tutta la città. Entrambi creeranno probabilmente dei risvolti particolari nella trama di Life is Strange: True Colors.

Avete visto il nuovo trailer di Life is Strange: True Colors dedicato ad Haven Springs? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!