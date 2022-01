Kirby e la Terra Perduta: rivelate le dimensioni su Nintendo Switch

L’ambizione dell’ex creatura di Sakurai si sposa con la compressione dei dati della grande N: ecco le dimensioni di Kirby e la Terra Perduta

Il “terrore rosa” di Nintendo a quanto pare ci dimostra che in un certo senso è solo la N del colosso di Kyoto ad essere grande: le dimensioni di Kirby e la Terra Perduta intendono restare contenute. Del resto, la buon’anima di Satoru Iwata si rivelò il motivo dietro l’inclusione di Kanto in Pokémon Oro e Argento, quando il talentuoso programmatore spiegò a Game Freak come comprimere i dati. Ora che il gioco ha sorpreso tutti per l’ambizione del tanto atteso abbandono della formula a scorrimento laterale, il gigante nipponico intende fare il bis svelando dimensioni abbastanza contenute.

La terra perduta di dimensioni contenute (ed ambizioni mantenute) di Kirby

La pagina di Kirby e la Terra Perduta su Nintendo eShop ha confermato le dimensioni del gioco, e seguendo la norma dei titoli di prime parti non servirà molto spazio per giocare. Mentre l’ultima avventura del primogenito di Masahiro Sakurai, Kirby Star Allies, pesava solo 4 GB, il debutto del level design meno lineare del nuovo capitolo si limita a 5,8. Se volete un confronto con cui stupirci maggiormente, pensate a Super Mario Odyssey. Il gioco che ha concorso con The Legend of Zelda: Breath of the Wild al titolo di gioco dell’anno pesa 5,6 GB, con uno scarto di 200 MB. Non male, per quello che è “solo” Kirby.

L’ultimo trailer di gameplay, incluso qui sopra, sfoggia nuove abilità di copia oltre ai grandi classici come la Spada, il Martello, la Bomba e la Lama. L’ambizione del nuovo titolo esula da ogni ombra di dubbio, ma l’aggiunta del co-op rende meno probabile un level design interamente open world come quanto abbiamo avuto modo di apprezzare in Super Mario Odyssey. Molto probabilmente vi faremo sapere la nostra in fase di recensione, quando il gioco uscirà il 25 marzo 2022. Vi diamo appuntamento ad allora, in attesa di scoprire a cosa il gioco deve l’ambientazione post-apocalittica.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco fino ad ora?