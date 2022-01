Redfall: rinvio in vista per il titolo Arkane Studios?

Secondo un rumor l’esclusiva Xbox e PC Redfall, in sviluppo presso Arkane Studios (responsabili di Deathloop), potrebbe essere vittima di un rinvio

Sono passati solo pochi mesi dal lancio del fortunato e celebrato Deathloop, ma non per questo Arkane Studios sembra avere intenzione di starsene con le mani in mano. Il team, difatti, è attualmente impegnato anche su Redfall, uno shooter esclusivo per console Xbox e PC che, stando ad un recente rumor, potrebbe essere vittima dell’ennesimo rinvio dell’industria videoludica. Originariamente annunciato in uscita per la prossima estate, qualora la voce di corridoio dovesse trovare conferma, dovremo attendere qualche mese in più prima di mettere le mani sull’ultima fatica del team.

Redfall a rischio rinvio?

A gettare il sasso ci ha pensato uno degli ultimi episodi del podcast Defining Dukes, all’interno del quale gli YouTuber MrMattyPlays e Lord Cognito hanno affermato che, stando alle loro personalissime fonti, il titolo in questione non vedrà più la luce nel corso dell’estate 2022. Sempre secondo il duo, la nuova finestra di uscita della produzione subirebbe uno slittamento di qualche mese, con il lancio che verrà ufficialmente posticipato alle prossime festività natalizie.

La notizia, come sempre in questi casi, al momento latita di conferme ufficiali, ma se consideriamo che mancano davvero pochi mesi al periodo estivo, e che ad eccezione dell’annuncio (e di qualche altro leak), ancora sappiamo molto poco di Redfall, non è da escludere che quanto confermato dai due YouTuber possa celare un qualche fondamento di verità. Di sicuro non sarebbe il primo caso di rinvii di cui è vittima anche questo 2022, come dimostra lo slittamento di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma in ogni caso noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi.

Nel mentre, se siete in cerca di titoli a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissimi giochi in offerta.