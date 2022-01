Dying Light 2 non avrà il supporto al cross-play al lancio

Il cross-play non sarà presente al lancio di Dying Light 2 secondo le ultime informazioni ufficiali

Il nuovo titolo degli sviluppatori polacchi di Techland, ovvero Dying Light 2, sta facendo molto parlare di sé nell’ultimo periodo, quando mancano ormai poche settimane al suo lancio che avverrà il prossimo 4 febbraio su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Dopo aver rilasciato una dichiarazione sulle famose 500 ore di durata del gioco per completare Dying Light 2 al 100% adesso si parla invece del supporto al cross-play, che, a quanto pare, non sarà presente al lancio.

Dying Light 2 infatti è un’esperienza che comprende anche una modalità multiplayer co-op per quattro persone, e i fan del titolo speravano nella presenza del cross-play per poter giocare con i propri amici che possiedono diverse piattaforme. A quanto pare però questa feature non sarà presente al lancio. Durante una sessione di domande e risposte, il creative director del gioco, Tymon Smektala, ha confermato che quest’opzione non sarà presente al lancio, e anzi ha anche precisato che i giocatore della stessa famiglia di console, ossia Xbox Series X/S e Xbox One, PS5 e PS4, non potranno giocare insieme quando il gioco uscirà. Smektala ha però confermato che il team sta lavorando per implementare almeno questa seconda possibilità quanto prima.

Dying Light 2 è il seguito del titolo uscito nel 2015, ambientato in un mondo post apocalittico invaso da zombie dove l’umanità deve trovare il modo di sopravvivere. La particolarità di questo action in prima persona è data dai veloci movimenti in stile parkour, e dal ciclo giorno/notte: di giorno gli zombie sono più semplici da eliminare e ci si può spostare con relativa facilità, di notte invece il pericolo aumento per via dei Notturni, zombie speciali molto più forti e pericolosi di quelli normali che escono fuori soltanto quando è buio. Il secondo capitolo promette una trama molto più articolata e piena di scelte, anche se Techland ha ritrattato sulla durata della campagna; lo sviluppatore ha inoltre promesso un supporto al titolo di ben 5 anni dopo l’uscita.

