Kirby and the Forgotten Land: rivelata la data d’uscita nel nuovo trailer!

La data d’uscita di Kirby and the Forgotten Land è stata finalmente rivelata con un nuovo interessante trailer. Scopriamola insieme

Annunciato durante l’importante Nintendo Direct di settembre 2021, Kirby and the Forgotten Land ha finalmente una precisa data d’uscita. Rivelata pochi minuti fa tramite un nuovo trailer rilasciato da Nintendo. All’interno del trailer, però, oltre a scoprire il day one del gioco, vengono mostrati una serie di elementi molto interessanti e curiosi relativi, chiaramente, al gameplay. Andiamo a scoprire insieme sia la data che le principali novità del trailer.

Kirby and the Forgotten Land: data d’uscita e novità di gameplay nel nuovo trailer

La data d’uscita di Kirby and the Forgotten Land è fissata per il 25 marzo 2022. Rispettato, quindi, quello “spring 2022” che era stato precedentemente annunciato con la prima presentazione del titolo. Non manca molto, dunque, per poter mettere le mani su quella che è una delle esclusive Nintendo più attese dell’anno. Andiamo a scoprire, però, quali sono le altre novità interessanti che vengono mostrate all’interno del trailer rilasciato pochi istanti fa:

Le principali novità mostrate in questo trailer riguardano la presenza di mini-giochi, la possibilità di effettuare delle azioni in coop e, inoltre, confermando anche quanto mostrato durante i primissimi teaser e trailer, la vastità della mappa di gioco. Una vastità che va a coniugarsi con un’incredibile varietà di situazioni e una grande cura nella gestione e nella creazione degli ambienti in cui ci troveremo a giocare. L’hype, dunque, continua ad aumentare e finalmente abbiamo anche una scadenza a questo nostro stesso hype.

