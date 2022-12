Star Wars Jedi: Survivor la data d’uscita è apparsa su Steam

La data d’uscita di Star Wars Jedi: Survivor è apparsa per qualche fugace istante su Steam; ve la riveliamo in questo articolo

Si diceva che Star Wars Jedi: Survivor sarebbe tornato a far parlare di sé con un nuovo trailer, una data di uscita e una data di preordine ai The Game Awards 2022. Tuttavia, sembra che qualcuno, involontariamente, abbia anticipato i tempi. Su Steam, il gioco è stato infatti indicato come in uscita il 15 marzo 2023. La pagina è stata cancellata, ma qui in basso potete osservare “l’annuncio involontario” e i dettagli sulla Deluxe Edition (per gentile concessione dell’utente Wario64 su Twitter).

Star Wars Jedi: Survivor ecco la data d’uscita e i dettagli sulla Deluxe Edition

Ebbene sì, la data d’uscita di Star Wars Jedi: Survivor (il seguito del capitolo Fallen Order) slemberebbe proprio fissata al 15 marzo 2023. La descrizione ufficiale conferma nuovi stili di combattimento con la spada laser e abilità aggiuntive della Forza. Oltre a sfruttare queste ultime in modo “creativo” per affrontare i nemici (che sono stati “ampliati”), sarà possibile utilizzare le stesse anche per “risolvere i misteri” sul cammino di Cal. Sono stati promessi anche nuovi pianeti e “frontiere familiari” con biomi, nemici e sfide uniche.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs — Wario64 (@Wario64) December 5, 2022

Oltre ad aree più vaste e ad altre da esplorare “fuori dai sentieri battuti”, ci saranno ricompense nascoste da scoprire, nuove abilità da padroneggiare ed equipaggiamenti da sbloccare. I bonus pre-acquisto includono il cosmetico dell’Eremita, il Set di spade laser dell’Eremita e il Set di blaster a combustione. L’edizione Deluxe include i cosmetici Scoundrel e Rebel Hero, i cosmetici Rugged BD-1 e BD-Astro BD-1, il set di spada laser Rebel Hero e il set di blaster DL-44.

Sono stati rivelati anche i requisiti minimi e consigliati. In entrambi i casi sono richiesti circa 130 GB di spazio per l’installazione, il che rende la release della quale vi abbiamo parlato decisamente molto pesante.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.