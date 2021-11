GTA Trilogy: Rockstar mostra degli screenshot su Nintendo Switch

Rockstar mantiene alto l’interesse su GTA Trilogy, rilasciando vari screenshot per la versione della remaster disponibile su Nintendo Switch

Negli ultimi giorni sono state date molte informazioni riguardo la remaster dei tre titoli più iconici di Grand Theft Auto, rispettivamente GTA: San Andreas, GTA: Vice City Stories e GTA: III. Ormai si ha un quadro piuttosto completo di cosa i giocatori potranno aspettarsi, tra diversi evidenti miglioramenti grafici e tecnici, con comandi resi più moderni e una risoluzione aumentata ulteriormente. Queste differenze sono notabili soprattutto dalle immagini comparative disponibili sulla rete, anche se in tutte figurano solo le versioni di console più “performanti”, come PlayStation ed Xbox. Tuttavia, con i recenti screenshot pubblicati da Rockstar, si ha finalmente modo di vedere come GTA: The Trilogy si presenterà anche in portabilità su Nintendo Switch.

GTA: Trilogy, gli screenshot della versione per Nintendo Switch

L’arrivo su Nintendo Switch è stato accompagnato anche da un rumor che sottolineava come la nota trilogia sarebbe stata pubblicata sulla console attraverso Nintendo stessa, e non dalla casa di sviluppo. In più, questa edizione del gioco risulterebbe richiedere uno spazio di memoria disponibile non da poco per la console: infatti secondo la pagina sul Nintendo eShop la versione digitale necessiterà almeno 25,4 gigabyte liberi. Questo dettaglio ha fatto sorgere delle perplessità su come Rockstar agirà per quanto riguarda il formato fisico, che troverà l’uscita a dicembre. Ad ogni modo, il preload del titolo è stato di recente reso possibile su tutte le console eccetto per il PC, dove gli utenti dovranno attendere inevitabilmente la data di lancio.

Per ingannare l’attesa fino alla data d’uscita, Rockstar ha pubblicato stavolta dei primi screenshot effettuati su Nintendo Switch di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, dove sono osservabili i personaggi della serie impegnati in varie attività, come Claude che vaga per la China Town di Liberty City in GTA: III, CJ di San Andreas che si trova in fuga dalla polizia, Tommy Vercetti e Ken Rosenberg che conversano nell’ufficio. Sono presenti anche vari scenari, tra cui Vinewood, la città delle celebrità, e le iconiche strade di Vice City. GTA: The Trilogy uscirà in formato digitale l’11 novembre, mentre quello fisico sarà disponibile dal 7 dicembre.

