eSports: Il team Exeed sbarca anche in Call of Duty!

Tramite comunicato stampa, è stato annunciato che il team Exeed, uno dei team più forti in campo italiano ed internazionale, arriverà anche in Call of Duty con una squadra di tre giocatori

Nella giornata di oggi è giunta una notizia estremamente interessante dal panorama eSports italiano ed internazionale. Il Team Exeed ha creato una nuova squadra di tre giocatori per gareggiare anche su uno dei franchise più giocati e seguiti al mondo. Call of Duty: Vanguard è recentemente uscito su tutte le piattaforme, ed Exeed ha deciso di entrare a far parte anche di questo mondo affidandosi a tre giocatori: Filippo Torricelli “P1bo”, Nicolò Razzino “Cuurve” e Sara Nicole Pigna “Sniperpigna”. Una squadra di player talentuosi impreziosita anche da una presenza femminile, a conferma del percorso di inclusione avviato da Exeed già con l’arrivo di Federicas e Ylenia Frezza su altri titoli.

Il franchise di Call of Duty è indubbiamente uno di quelli di maggior successo attualmente ed Exeed, che già vanta squadre vincenti in Fortnite, FIFA e PES, non poteva certamente lasciare scoperto il brand di Activision dal punto di vista competitivo. Una decisione che, ovviamente, sottolinea ancor più la continua espansione del club e il crescente interesse in Italia non solo per Exeed, ma per l’intero movimento eSports. I tre player, al momento della firma, hanno dichiarato:

Siamo felicissimi di entrare nella famiglia di Exeed, un team che ci permetterà di crescere e di ottenere grandi soddisfazioni. COD è un videogioco che vanta un enorme seguito tra i fan e quindi siamo pronti a fare la nostra parte per avvicinare ancora più gli appassionati ad Exeed.

Il team Exeed sbarca ufficialmente nel franchise di Call of Duty: la parola al fondatore

Anche Federico Brambilla, presidente e co-fondatore di Exeed, si è detto entusiasta:

L’ingresso in Call of Duty è la naturale conseguenza della crescita che Exeed sta vivendo da due anni a questa parte. Il movimento eSports genera ormai un interesse pari a quello degli sport reali e noi dobbiamo stare al passo coi tempi. Da oggi abbiamo un nuovo team competitivo composto da tre giocatori su cui puntiamo molto e siamo molto felici di annoverare tra le nostre file anche una ragazza. I videogiochi sono di tutti e per tutti.

Il team Exeed sbarca dunque anche nel brand di Call of Duty, e siamo sicuri che con l'uscita di Vanguard le cose si fanno immediatamente interessanti sotto un punto di vista competitivo.