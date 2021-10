Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition: rivelata la data di uscita dell’edizione fisica

È stata rivelata la data di uscita dell’edizione fisica di Grand Theft Auto: The Trilogy, la remastered dei tre titoli classici della saga

La conferma rispetto alla data di uscita dell’edizione fisica di Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition arriva dalla testata giornalistica polacca PPE, che afferma di avere ricevuto l’informazione direttamente dai rivenditori. Secondo quanto annunciato da Rockstar Games, il gioco conterrà la versione rimasterizzata di tre dei titoli classi della saga: Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition: ecco la data di uscita dell’edizione fisica

La data di uscita dell’edizione fisica di Grand Theft Auto: The Trilogy, secondo quanto dichiarato da PPE, è stata fissata per il prossimo 7 Dicembre 2021. La release collegata a questa data, sempre secondo quanto affermato dalla rivista polacca, riguarda solamente PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La versione fisica destinata alle console di nuova generazione arriverà probabilmente non prima del prossimo anno. Al momento, non ci sono informazioni riguardanti l’uscita di una versione destinata alPC, che sembrerebbe essere stato escluso dal mercato delle copie fisiche. Infine, per quanto riguarda l’uscita della versione digitale, ci si aspetta che non sia annunciata per una data del prossimo Novembre.

Negli scorsi giorni, è anche stato annunciato il prezzo a cui dovrebbe essere venduto il titolo. Se l’informazione dovesse rivelarsi corretta, il prezzo della versione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sarà pari a 70 euro. Si tratta di un aumento rispetto a quanto i giocatori sono abituati a spendere ma c’è la possibilità che, nel giro di poco tempo, questo diventi il nuovo standard per i videogiochi destinati alle console di nuova generazione. È stato annunciato anche che, in contemporanea con l’uscita di The Trilogy, saranno rimosse dal mercato le edizioni precedenti dei giochi compresi nella remastered.

