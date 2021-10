Grand Theft Auto: The Trilogy, svelate le dimensioni su Nintendo Switch

Servirà molto spazio per ospitare un mondo così grande: le dimensioni della trilogia di Grand Theft Auto su Nintendo Switch sono enormi

Rockstar ha finalmente alzato gli ultimi veli su Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, e oltre a data di uscita e gameplay abbiamo anche le dimensioni su Nintendo Switch. Dopo aver pubblicato un solo titolo sulla console ibrida, L.A. Noire, il team di sviluppo ha aperto le porte alle sue tre metropoli principali anche per i giocatori della Grande N (se non contiamo il breve flirt con Chinatown Wars su Nintendo DS). In aggiunta, viste le migliorie a livello di grafica e controlli, è evidente che potremo godere della versione definitiva di Liberty City, San Andreas e Vice City.

Grand Theft Auto: le “dimensioni del mio caos” su Nintendo Switch

Stando alla pagina di Grand Theft Auto: The Trilogy su Nintendo eShop, dovremo liberare un bel po’ di spazio sui nostri Switch per accomodare le dimensioni del pacchetto. Si parla infatti di non meno di 25,4 gigabyte, facendo di questo titolo uno dei meno “compressi” disponibili sulla piazza. Naturalmente, per ciò a cui ci ha abituati il mondo del digitale non si tratta di numeri proibitivi, ma viene da chiedersi quale sarà l’approccio di Rockstar per il formato fisico. Raramente i publisher ricorrono alle schede gioco da 32 GB offerte dalla Grande N, optando piuttosto per i download obbligatori.

Se Rockstar optasse per questa soluzione, potremmo trovare un codice di download (o più di uno) nella confezione del gioco. L’arrivo sulla console ibrida del colosso di Kyoto (nonché su PS5, Xbox Series X ed S, PS4, Xbox One e PC) è previsto per l’11 novembre in formato digitale, seguito da una versione fisica il 6 dicembre. La versione rimasterizzata di Grand Theft Auto: San Andreas sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio, mentre la riedizione di GTA III arriverà su PlayStation Now a dicembre. Abbiamo abbastanza tempo, insomma, per fare una cernita sui nostri Nintendo Switch.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi numeri? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.