Grand Theft Auto: The Trilogy, secondo un rumor sarà Nintendo a pubblicarlo

La svolta adulta della Grande N è al centro del rumor secondo cui sarà Nintendo stessa a pubblicare Grand Theft Auto: The Trilogy su Switch

Con l’ormai imminente lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy, il debutto della serie su Nintendo Switch si sta trovando al centro di un intrigante rumor. Sappiamo bene quanto spazio richieda il gioco sulla piattaforma ibrida della Grande N, ma a quanto pare il colosso di Kyoto potrebbe nutrire ancora più fiducia della qualità della remaster di quanto già non sembrasse. L’uscita in formato fisico, prevista più avanti, secondo un rumor potrebbe venire gestita proprio dal gigante nipponico stesso in vista dell’arrivo del franchise dopo anni di attesa e di esclusività su PC, PlayStation e Xbox.

Grand Theft Auto: The Trilogy e Nintendo, tanto “rumor” per nulla?

Se il rumor si dimostrasse veritiero, dunque, sarebbe nientemeno che Nintendo stessa a pubblicare Grand Theft Auto: The Trilogy su Switch. Per quanto suoni quasi paradossale, non dimentichiamo che le fondamenta stesse di GTA III risiedono in Body Harvest per Nintendo 64, pubblicato da DMA Design nel periodo pre-Rockstar. La Grande N non è nemmeno estranea al ruolo di madrina per un franchise dedicato a un pubblico adulto, visto quanto è successo per Bayonetta. Anche il ruolo di publisher, infine, ha dei precedenti, in quanto il colosso di Kyoto ha già rilasciato titoli di terze parti come Dark Souls e DOOM (2016).

I can confirm that Nintendo is distributing/publishing the retail version of Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition on the Nintendo Switch. https://t.co/S7PWofCkeE — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) October 25, 2021

Stando a DirectFeedGames, come potete vedere nel tweet qui sopra, è “confermato” che la versione fisica del gioco verrà gestita proprio da Nintendo. Né quest’ultima né Rockstar hanno ancora fatto eco, quindi per ora non possiamo sbilanciarci. Ci sono stati dei dubbi in merito alla possibilità di una edizione fisica degna di tale nome, visti i 25,4 GB richiesti, ma se sarà l’azienda giapponese ad occuparsi di tutto difficilmente il prezzo delle schede gioco da 32 GB si rivelerà problematico. L’uscita in digitale è prevista l’11 novembre, mentre il formato fisico arriverà il 7 dicembre.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco fino ad ora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.