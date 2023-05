Final Fantasy XIV Online: svelati i contenuti di “The Dark Throne”, la patch 6.4

Con la patch 6.4 di Final Fantasy XIV Online verranno introdotti i contenuti di “The Dark Throne”. Il tutto è stato presentato con un trailer rilasciato qualche ora fa da Square Enix

Poche ore fa, Square Enix, durante un nuovo episodio della trasmissione Letter from the Producer LIVE, ha annunciato che la patch 6.4 di FINAL FANTASY XIV Online, intitolata “The Dark Throne”, uscirà martedì 23 maggio 2023. La data è stata annunciata in un nuovo trailer presentato dal direttore e produttore del gioco, Naoki Yoshida, che ha anche mostrato quello che arriverà con la nuova patch: delle missioni della storia principale, un nuovo dungeon raid, nuovi Trial e altro ancora. Sono state condivise anche delle altre novità della patch 6.4, tra cui gli aggiornamenti ai PvP Crystalline Conflict e Frontline, varie modifiche all’Island Sanctuary, tra cui la possibilità di mettere dell’arredamento all’esterno, e un’anteprima dei prossimi dungeon Variant e Criterion, che usciranno separatamente con la patch 6.45. Ecco il trailer:

Final Fantasy XIV Online: in arrivo “The Dark Throne”, tutti i dettagli

Di seguito puoi trovare più informazioni sui contenuti della patch 6.4:

Nuove missioni principali : il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light;

: il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light; Un nuovo dungeon raid (Pandæmonium: Anabaseios): il capitolo finale della serie di raid Pandæmonium;

(Pandæmonium: Anabaseios): il capitolo finale della serie di raid Pandæmonium; Un nuovo dungeon : ti aspettano delle nuove missioni nel The Aetherfont;

: ti aspettano delle nuove missioni nel The Aetherfont; Nuovo Trial (The Voidcast Dais): una nuova, emozionante battaglia contro Golbez sia in difficoltà Normal che Extreme;

(The Voidcast Dais): una nuova, emozionante battaglia contro Golbez sia in difficoltà Normal che Extreme; Nuovo Trial Unreal : affronta il potente Zurvan nel Containment Bay Z1T9 (Unreal);

: affronta il potente Zurvan nel Containment Bay Z1T9 (Unreal); Nuove missioni secondarie : la continuazione di Tataru’s Grand Endeavor;

: la continuazione di Tataru’s Grand Endeavor; Aggiornamento al sistema di Duty Support : supporto per vari dungeon della storia principale di Stormblood (The Sirensong Sea, Bardam’s Mettle, Doma Castle, Castrum Abania e Ala Mhigo), così da poterli completare insieme a gruppo di PNG alleati;

: supporto per vari dungeon della storia principale di Stormblood (The Sirensong Sea, Bardam’s Mettle, Doma Castle, Castrum Abania e Ala Mhigo), così da poterli completare insieme a gruppo di PNG alleati; Aggiornamento all’Ocean Fishing : esplora una nuova strada verso Kugane;

: esplora una nuova strada verso Kugane; Aggiornamenti per l’Island Sanctuary: nuovi ranghi e oggetti da ottenere, aree edificabili, oggetti fabbricabili, coltivazioni, animali, la possibilità di mettere dell’arredamento all’esterno vicino a delle strutture e altro ancora.

Aggiornamenti ai contenuti PvP:

Crystalline Conflict : la Series 4 del PvP comincia insieme alla Season 7 del Crystalline Conflict;

: la Series 4 del PvP comincia insieme alla Season 7 del Crystalline Conflict; Frontline: abbiamo modificato le regole di The Fields of Glory (Shatter) e aggiunto un nuovo elemento facoltativo all’interfaccia utente per mostrare il punteggio e il tempo rimanente;

Aggiornamenti vari: tra cui una nuova moneta Allagan Tomestone, l’aggiunta delle icone dei mestieri alla chat e ai nomi dei giocatori, la possibilità di usare glamour con le fate degli Scholar, vari miglioramenti generali e altro ancora. Yoshida ha anche condiviso dei dettagli aggiuntivi sulla patch 6.45:

Aggiornamenti al Blue Mage : level cap aumentato a 80, nuovi pezzi d’equipaggiamento esclusivi, nuovi nemici da affrontare e altro ancora;

: level cap aumentato a 80, nuovi pezzi d’equipaggiamento esclusivi, nuovi nemici da affrontare e altro ancora; Nuovo dungeon Variant (Mount Rokkon): un nuovo dungeon di difficoltà variabile progettato per 1-4 giocatori, con la difficoltà dei nemici che cambia a seconda della grandezza del gruppo.

(Mount Rokkon): un nuovo dungeon di difficoltà variabile progettato per 1-4 giocatori, con la difficoltà dei nemici che cambia a seconda della grandezza del gruppo. Nuovo dungeon Criterion (Mount Rokkon): un contenuto di difficoltà alta per quattro giocatori con un’area che assomiglia visivamente al dungeon Variant, ma con una strada ben definita. I dungeon Criterion includeranno due opzioni di difficoltà, “Criterion” e “Criterion (Savage)”, ognuna con le sue regole e caratteristiche specifiche.

(Mount Rokkon): un contenuto di difficoltà alta per quattro giocatori con un’area che assomiglia visivamente al dungeon Variant, ma con una strada ben definita. I dungeon Criterion includeranno due opzioni di difficoltà, “Criterion” e “Criterion (Savage)”, ognuna con le sue regole e caratteristiche specifiche. Somehow Further Hildibrand Adventures ;

; Missioni di miglioramento delle Manderville Weapon ;

; Missioni di miglioramento degli Splendorous Tool.

Per ulteriori novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin.