Non-Recensione Overwatch 2: "heroes, shootings and... déjà vu?"

No, non abbiamo voluto scrivere una recensione con voto di Overwatch 2: i motivi ve li spieghiamo in apertura, ma abbiamo comunque deciso di parlarvi della nuova iterazione Free-to-Play del franchise di Activision Blizzard

Ed eccoci qua, finalmente. Nel panorama degli “Hero Shooter” degli scorsi anni, una delle firme di maggior importanza l’ha sempre apposta Activision Blizzard con Overwatch. Poi, con il passare del tempo, l’attenzione si è via via spostata verso altri lidi, come il giocatissimo Valorant. L’annuncio di Overwatch 2 è stato inizialmente preso con grande entusiasmo dagli amanti del primo capitolo, che si è però via via andato spegnendo sia a causa dei grandi scandali che hanno colpito l’azienda, sia anche a causa di uno sviluppo a dir poco travagliato, che ha visto anche arrivare un cambio di Executive Producer quando non si era proprio nelle prime fasi di creazione.

A future worth fighting for…?

Partiamo con una premessa: questa non sarà una vera e propria recensione di Overwatch 2. Abbiamo sì deciso di parlarvene, considerando l’importanza del titolo e la sua iconicità, ma in fondo a questo articolo non troverete nessun voto (un po’ come abbiamo fatto, ai tempi, con Genshin Impact). Due sono i motivi, di cui il primo è decisamente intuibile: la natura di Game as a Service del gioco. Ammettiamo che siamo rimasti visibilmente delusi dalla pochezza dei contenuti aggiunti rispetto al primo capitolo, ma non ce la sentiamo di distruggere il gioco da questo punto di vista: è un free-to-play, e siamo ancora all’inizio.

Se di questo aspetto parleremo più dettagliatamente nel corso di questo articolo, del secondo motivo per cui non troverete il voto alla fine di questa “Non-Recensione” di Overwatch 2, invece, preferiamo non discutere troppo. I problemi tecnici e dei server al lancio ancora oggi, alla stesura di questo testo, non sono stati completamente risolti. E seppur sia vero che non ci sono più code di migliaia e migliaia di persone solo per entrare nel gioco, tutt’ora ci ritroviamo spesso kickati fuori da una partita per motivi a noi sconosciuti. E tutt’ora persiste su console Xbox (piattaforma su cui abbiamo giocato e stiamo ancora giocando Overwatch 2) il bug per cui una volta ottenuto un obiettivo, l’account viene immediatamente disconnesso. La chiudiamo qui, che forse è meglio.

From P2P to F2P | Non-Recensione Overwatch 2

Overwatch 2 ha completamente cambiato la formula del primo capitolo sotto diversi punti di vista. Se infatti il primo capitolo dell’Hero Shooter di Blizzard si presentava come un Pay-to-Play con presenza di microtransazioni e loot boxes, che conferivano oggetti estetici, emote e nuove skin per i personaggi, Overwatch 2 cambia direzione e si trasforma in Free-To-Play, abbracciando la formula dei Pass Stagionali che tanto vanno di moda ultimamente.

Pass Stagionale che è, indubbiamente, il motore principale del gioco, per un singolo motivo: se non spenderete quei tanto agognati dieci euro, il numero di ricompense che otterrete giocando quindi completamente gratis è praticamente nullo. E in questo senso, ci duole ammetterlo, ma le casse di Overwatch erano decisamente più interessanti, in quanto permettevano ai giocatori che grindavano pesantemente di ottenere un gran numero di accessori e facezie estetiche.

Altra piccola premessa prima di passare a ciò che effettivamente in Overwatch 2 c’è: manca la campagna. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti e che ha molto attirato l’attenzione del pubblico generalista era infatti l’annuncio di questa componente PvE che ad oggi, però, ancora latita. Speriamo di riceverne presto qualche nuova informazione.

Situation Critical | Non-Recensione Overwatch 2

Insomma, fin qui solo problemi, ma è davvero così sbagliato questo Overwatch 2? Assolutamente no. La formula che caratterizza da sempre la serie, il suo carisma e la frenesia di gioco sono ancora presenti e dannatamente divertenti. Anzi, dal punto di vista della velocità delle partite, il tutto è stato ancor più amplificato dal passaggio al 5v5, che ha diminuito le unità in campo, rimuovendo un Tank. Una scelta che sicuramente stranirà inizialmente i giocatori veterani, ma che vi assicuriamo accetterete di buon grado dopo giusto qualche partita iniziale di avviamento.

Se da un certo punto di vista le partite sono molto più veloci e frenetiche, dall’altra Overwatch 2 non ha perso minimamente quel senso tattico che ha sempre permeato il primo capitolo, anzi. Con un’unità in meno, perlopiù un Tank, l’importanza di lavorare in squadra è aumentata verso vette inimmaginabili prima. Serve strategia, serve dinamicità e serve occhio lungo per giocare ad Overwatch 2. Soprattutto, però, serve un buon coordinamento del team: potrete essere bravi quanto volete, ma se non avrete dei bravi compagni a supportarvi sarà tutto inutile.

Questa nuova mentalità, però, scoraggerà sicuramente i novizi del gioco, specialmente per quel che riguarda la modalità Competitiva. Ad aver complicato il tutto sono giunte anche le nuove mappe, decisamente più complesse architettonicamente anche in verticalità, nonché per la presenza di molti anfratti e nascondigli che aumentano ancor più la situazionalità di Overwatch 2. Insomma: se vi gira male, vi ritroverete più morti che vivi in 5 minuti di partita totali. A rendere più agevoli alcune situazioni è sicuramente il nuovo sistema di Ping dei nemici, che vi permetterà di indicarli ai vostri compagni con la singola pressione di un tasto (sia su PC, sia su console) assegnato.

Old Soldier | Non-Recensione Overwatch 2

Le modalità di gioco sono pressappoco sempre le stesse, se non per la modalità Push, in cui dovrete spingere un robot da una parte all’altra della mappa per una distanza maggiore rispetto agli avversari. Gli stessi sono anche gli Eroi, se non per l’aggiunta di tre nuovi personaggi. La prima è Sojourn, una DPS davvero interessante e ottima per i novizi, che vi permetterà di impratichirvi con lo shooting di Overwatch 2 con poca difficoltà iniziale (forse ancora meglio di Soldato 76?). Interessante anche Kiriko, la healer del caso, che però può essere sbloccata dai non possessori del Pass Battaglia solo una volta raggiunto il livello 55 (e quindi dopo un’infinità di grinding). Forse la meno interessante (ma anche quella che abbiamo giocato meno, lo ammettiamo) è Regina dei Junker, l’ultima aggiunta fra le fila dei Tank.

Oltre alle tre aggiunte fra gli Eroi di Overwatch 2, Blizzard ha pensato bene anche di revisionare e ritoccare tre della vecchia guardia. In particolare, Doomfist è passato dall’essere un DPS alle fila dei Tank, Orisa ha cambiato quasi completamente abilità per diventare un po’ più versatile sul fronte del movimento, così come Bastion, diventato decisamente più mobile, ma altrettanto fragilino dal nostro punto di vista. Nessun rework cambiamento visibile per gli altri Eroi, a parte dei nuovi modelli completamente ridisegnati in occasione dell’uscita di Overwatch 2, cosa che denota quanto Blizzard ci abbia tenuto a far capire che siamo di fronte al sequel… ma è davvero così?

Overwatch 1.1 | Non-Recensione Overwatch 2

Comunque lo si guardi, non riusciamo a considerare Overwatch 2 un vero e proprio… secondo capitolo. Nelle decine e decine di ore che ci abbiamo speso nell’ultima settimana, la sensazione è sempre stata quella di trovarci di fronte ad Overwatch dopo una bella e profonda patch. Un titolo del 2016, quindi, anche se rivisto e corretto sotto alcune punti di vista. Le novità sono troppe poche e troppo poco incisive, le modalità sono sempre le stesse (e anche alla loro uscita non erano poi così originali e fuori di testa), gli eroi pure e i nuovi arrivi non bastano ad interessare poi così tanto.

Lo stesso dicasi per la formula Free-to-Play, che per ora non ci ha minimamente convinti a causa di un Pass Battaglia Premium troppo invasivo, tanto quasi da farci rimpiangere le Loot Boxes del primo capitolo. Tutti coloro che vogliono giocare in maniera completamente gratuita si troveranno di fronte a una scarsezza di contenuti epocale, che speriamo venga ribilanciata nel corso del tempo. Attendiamo anche novità sulla Campagna, considerando che è uno dei punti che più ci aveva interessati alla presentazione di Overwatch 2, in quanto la lore e il mondo di gioco messi in piedi da Activision Blizzard sembra avere davvero molto da dire.

We are Overwatch!

Insomma: questo è quanto. I motivi per cui non ce la sentiamo, ad oggi, di scrivere una recensione con voto di Overwatch 2 sono all’incirca tutti qua. Sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa, ma ci riserviamo il diritto di tornare a darvi ancora qualche insight quando ci sarà effettivamente qualcosa da dire. Per ora, a nostro dire, Overwatch 2 non ha il diritto di farsi avanti con quel nuovo logo e la presunzione di definirsi sequel: deve ancora fare molta strada. Intanto, andiamo ad avviare una nuova partita. Mancano gli healer, come sempre.

Overwatch 2 è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!