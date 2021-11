Final Fantasy XIV: Endwalker rinviato, fortunatamente di poco!

Nell’ultima “Letter from the Producer LIVE”, Naoki Yoshida, Director e Producer di Final Fantasy XIV, ha annunciato che Endwalker è stato rinviato: scopriamo insieme la nuova data d’uscita e tutti i dettagli

Attualmente, Square Enix ha in sviluppo ben tre titoli legati alla sua serie di punta. Da Final Fantasy VII Remake Parte 2 (nome ancora ufficioso), a Stranger of Paradise, passando per il latitante Final Fantasy XVI, è ormai ben chiaro che i fan del brand avranno di che divertirsi negli anni a venire. E poi c’è lui, il fomentatore di folle, il MMORPG redento dopo un inizio inglorioso: Final Fantasy XIV. Un capitolo che ha saputo creare attorno a sé una community davvero spaventosa, affiatata e innamorata di ogni suo aspetto. Una community che sta attualmente aspettando l’ultima espansione prevista per questo arco narrativo, Endwalker, ma che a quanto pare dovrà ancora pazientare un po’. Nell’ultima Letter from the Producer, Naoki Yoshida ha infatti annunciato ufficialmente il rinvio di un paio di settimane di Final Fantasy XIV: Endwalker, che passa dunque dalla sua release prevista per il 23 novembre alla data del 7 dicembre.

Yoshida ha iniziato la lettera scusandosi per il doveroso rinvio, e tentando di spiegare ai fan le motivazioni per le quali è poi giunto a questa conclusione:

Ci sono molti motivi per il rinvio, ma considerando che sono io a supervisionare tutti gli aspetti del titolo come capo del progetto, la responsabilità ricade esclusivamente su di me. Permettetemi di porre le mie più sincere scuse ai nostri videogiocatori, ai nostri Guerrieri della Luce sparsi nel mondo che stanno attendendo da tanto l’uscita di Endwalker. Mi dispiace davvero molto.

Final Fantasy XIV: Endwalker rinviato di un paio di settimane, Yoshida spiega i suoi motivi!

Yoshida continua poi la Lettera spiegando che il fattore predominante dietro questo rinvio è stato il suo non riuscire a bilanciare i ruoli di Produttore e Direttore:

[…] Tuttavia, mentre ci avvicinavamo alla fine dello sviluppo e giocavo tutto il contenuto – dalle missioni ai combattimenti e quanto altro – non riuscivo proprio a contenere il desiderio di migliorare ulteriormente la qualità di Endwalker, in particolar modo perché questo pack di espansione segna il culmine degli eventi narrativi di FFXIV finora. Anche guardando oltre Endwalker, la storia di FFXIV continuerà ancora per molto tempo e speriamo di poter creare tante nuove ed eccellenti esperienze per il gioco. Tuttavia, proprio perché Endwalker conclude la prima saga, sento che il nostro team debba spingersi al di là dei limiti che io stesso avevo posto.

Insomma, Final Fantasy XIV: Endwalker è stato ufficialmente rinviato al prossimo 7 dicembre, mentre il periodo di Early Access dell’espansione inizierà il 3 dicembre. Sono state anche programmate già due patch, la 6.01 e la 6.05, che saranno disponibili rispettivamente dal 21 dicembre e dal 4 gennaio. Dovremo quindi aspettare ancora un po’, ma siamo sicuri che ne varrà la pena. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!