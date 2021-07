Final Fantasy VII Remake Parte 2: Hamaguchi svela dettagli

Naoki Hamaguchi, in una recente intervista al The Washington Post, ha svelato che Final Fantasy VII Remake Parte 2 prenderà in eredità alcune feature di Intergrade

Final Fantasy VII Remake è indubitabilmente uno dei migliori titoli del 2020 e noi ve ne abbiamo accuratamente parlato in una prolissa recensione, che potete trovare cliccando qui. Si è recentemente aggiornato nella sua versione Intergrade, pensata per PlayStation 5, che ha visto arrivare anche il primo DLC dedicato a Yuffie e che, oltre ad una nuova sezione completamente inedita, ha aggiunto alcune interessanti meccaniche di gameplay. Sappiamo anche che Final Fantasy VII Remake Parte 2 (titolo provvisorio, ovviamente) è in sviluppo, ma è molto probabile che non ne avremo notizie nel breve periodo. Tranne che per qualche dettaglio che viene man mano svelato.

Ad esempio, in una recente intervista al The Washington Post, il director della Parte 2, Naoki Hamaguchi, ha svelato alcuni dettagli sul titolo in sviluppo. In particolare, Hamaguchi ha fatto riferimento ad alcune delle meccaniche introdotte nel gioco grazie all’aggiornamento Intergrade e, più nello specifico, alle mosse combo che utilizzano Yuffie e Sonon, che sembra avranno un seguito anche all’interno di Parte 2.

Hamaguchi e Final Fantasy VII Remake Parte 2: quali elementi verranno ripresi da Intergrade?

Hamaguchi avrebbe nello specifico affermato:

Con “Intermission” abbiamo introdotto anche un altro elemento: le mosse combo di Yuffie e Sonon, che aggiungono ancor più profondità alla strategia durante i combattimenti. Mi piacerebbe introdurle, insieme ad altri elementi che abbiamo testato in “Intermission”, anche nella nostra prossima storia. Naoki Hamaguchi

Nel frattempo, Intergrade è disponibile per l’acquisto digitale, Final Fantasy VII Remake sembra stia per arrivare anche su PC e la Parte 2 è in sviluppo. Insomma, Square Enix punta davvero molto sul titolo e non ci stupiamo, considerando quanto bene sia stato recepito (nonostante le perplessità di molti sul finale). E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!