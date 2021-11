GeForce Now: un leak rivela la data d’uscita di TES 6, Gears 6 e altro!

Altro giro, altro leak di GeForce Now che, questa volta, avrebbe rivelato la data d’uscita di titoli del calibro di TES 6, Gears 6, Avowed e Fable: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nell’ultimo periodo, i leak provenienti da GeForce Now hanno donato, al pubblico dei videogiocatori, un’idea del calendario delle uscite del futuro più remoto del gaming. Nelle scorse ore, un nuovo grosso leak ha svelato tantissime date d’uscita di altrettanti giochi molto attesi della line-up first party di Microsoft, come Avowed, Fable, The Elder Scrolls 6 ed altri anche appartenenti alle piattaforme di casa Sony. Ve ne parliamo in questo articolo dedicato, con la doverosa premessa di prendere tutto quanto con due paia di gigantesche pinze, in quanto è molto probabile che, se queste date si dovessero rivelare quanto meno verosimili, saranno probabilmente dei placeholder.

Il leak è stato postato in un thread di Github ora cancellato da un utente chiamato Woctezuma. I primi titoli a cui si fa riferimento sono Avowed, la cui data d’uscita prevista è il 7 dicembre 2022, Fable, il 12 ottobre 2023, The Elder Scrolls 6, per il 2 gennaio 2024 e Gears 6 il 10 novembre 2022. Si continua con Redfall (20 giugno 2022), Forza Motorsport (12 agosto 2022), Perfect Dark (8 dicembre 2022) e il titolo di Machine Games dedicato a Indiana Jones (che ancora non ha un nome ufficiale, per capirci) previsto per l’1 gennaio 2024. Vi lasciamo comunque la lista completa dei leak in una discussione Twitter che trovate qua sotto.

We may have just gotten Nvidia GeForce leak 2.0, this time with dates. Some notable ones:

2024-01-02 – The Elder Scrolls VI

2022-06-01 – FF7R (PC)

2022-11-10 – Gears 6 Will update this thread with more. *Dates are likely placeholders but may still give a general idea of ETA. pic.twitter.com/FW4M27cx42 — Okami Games (@Okami13_) November 3, 2021

Un dettaglio che ci fa ovviamente propendere verso l’idea che siano tutti placeholder è proprio la data d’uscita del titolo di Indiana Jones, fissata per il primo di gennaio, notoriamente non una gran data per far uscire un titolo. Ancor più se guardiamo quella di The Elder Scroll 6, messa lì per il giorno successivo. Se vogliamo essere ottimisti, questo leak dà comunque un’idea dei periodi d’uscita di titoli molto attesi, specialmente considerando quanto si sia arenata la campagna first-party di casa Microsoft.

Per quanto non siano effettivamente ufficiali, ma almeno speriamo verosimili, che cosa ne pensate di questa fiera della data d'uscita di titoli così attesi come TES 6, Gears of Far 6, Avowed e chi più ne ha più ne metta?