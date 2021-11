Nintendo: “stiamo ancora pensando a come sarà la nuova console”

Nintendo ha reso note le proprie posizioni in merito a una nuova console nell’ultima riunione con gli investitori

In un briefing manageriale a seguito della pubblicazione dei suoi ultimi risultati finanziari, Nintendo ha presentato una diapositiva che fa riferimento alla sua “nuova console di gioco”. Dopo la riunione, Nintendo ha parlato dei suoi piani per il successore di Switch durante una sessione di domande e risposte, che è stata riassunta su Twitter dall’analista e consulente per gli investimenti David Gibson. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo: la nuova console sarà il frutto di un investimento enorme in ricerca e sviluppo

Per quanto riguarda i suoi piani di nuova generazione (in ottica nuova console), secondo quanto riferito, Nintendo ha affermato che sta ancora affrontando discussioni interne sul concetto di hardware e sui tempi di lancio, suggerendo che molti dettagli significativi devono ancora essere finalizzati.

Inoltre, Nintendo ha ribadito di ritenere che Switch sia ancora nella fase centrale del suo ciclo di vita con il nuovo modello OLED a dare nuova aria al parco console del colosso nipponico. Switch è stato lanciato a marzo 2017, Switch Lite a settembre 2019 e il modello Switch OLED è stato lanciato a ottobre 2021.

Nintendo ha dichiarato a maggio che l’investimento nel successore di Switch aveva contribuito a una spesa annuale record per ricerca e sviluppo presso l’azienda. La società ha affermato in precedenza che realizzare hardware dedicato su cui giocare è fondamentale per la sua capacità di creare esperienze di intrattenimento uniche.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha discusso dell’approccio di Nintendo allo sviluppo e al lancio di nuovo hardware di gioco in un’intervista pubblicata a febbraio. Il dirigente ha affermato che Nintendo non ha in mente un lasso di tempo specifico per lo sviluppo dell’hardware, piuttosto sta “ricercando costantemente la tecnologia” nel tentativo di creare nuove esperienze. “I team di sviluppo hardware e software sono nello stesso edificio, comunicano da vicino e pensano a come possiamo proporre nuove forme di intrattenimento”, ha affermato.

“Per creare hardware nuovo, dobbiamo fare molta preparazione con diversi anni di anticipo, quindi stiamo lavorando senza fermarci. Alla fine, il fattore decisivo per la commercializzazione o meno di un prodotto è se può creare una nuova esperienza”. Nintendo ha rivelato giovedì che Switch ha piazzato 92,87 milioni di unità. La società prevede che il sistema supererà Wii (101,63 milioni di unità) per diventare la sua piattaforma console più venduta entro la fine del suo anno fiscale nel marzo 2022.

Tuttavia, il colosso ha anche riferito di aver ridotto le sue previsioni di spedizione annuali di Switch del 6%, da 25,5 milioni di unità a 24 milioni di unità, “a causa del cambiamento nel piano di produzione dovuto agli effetti della carenza globale di semiconduttori“. Nel frattempo, stanno circolando voci su un possibile film su Donkey Kong.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.