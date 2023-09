EA Sports FC 24: i migliori difensori

In questa serie di articoli scopriremo chi sono i migliori giocatori ruolo per ruolo di FC 24, ora tocca ai difensori. Bando alle ciance e scendiamo in campo con questi campioni

Il mondo del calcio virtuale ha sempre affascinato gli appassionati di videogiochi, offrendo l’opportunità di vivere emozioni e sfide epiche sul campo da gioco direttamente dal divano di casa. Nel nuovo magico mondo di EA Sports FC 24 scopriremo quali sono i migliori difensori. EA Sports FC 24 è disponibile già da qualche giorno per chi ha acquistato la Deluxe Edition, mentre per coloro che vorranno acquistare la versione standard basterà attendere venerdì 29 settembre per poter scendere in campo insieme ai propri campioni preferiti!

Leader e salvatori, i migliori difensori di EA Sports FC 24

Prima di mostrarvi la lista dei migliori difensori di EA Sports FC 24 è giusto chiarire qualche dettaglio. In questa lista troverete quelli che sono stati dotati dell’overall maggiore e tra loro troverete sia calciatori che calciatrici, proprio perché, quest’anno, EA ha deciso di abbattere la differenza di genere all’interno del gioco, dando la possibilità di far coesistere nella stessa formazione donne e uomini e lo ha fatto nella modalità più giocata: Ultimate Team.

Virgil Van Dijk – 89

Ruben Dias – 89

Maria Pilar León Cebrián – 89

Fridolina Rolfö – 87

Selma Bacha – 87

Ashley Lawrence – 86

Éder Militão – 86

Ronald Araujo – 86

Sakina Karchaoui – 86

Jules Koundé – 85

Antonio Rüdiger – 85

Sono ben 5 le ragazze presenti in questa lista,, assieme a loro vi sono nomi abbastanza semplici da ipotizzare come Militao e Ruben Dias ma, allo stesso tempo vi sono giocatori di grande esperienza come Rudiger e Van Dijk ai quali fa compagnia il centrale del Barcellona Araujo, con un invidiabile 86 di overall. Fateci sapere cosa ne pensate e se siete tra coloro che già stanno giocando FC 24. Per ulteriori notizie dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare videogames in sconto date un’occhiata ad Instant Gaming.