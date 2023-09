Recensione Acer Aspire Vero AV15-53P: una grande scoperta

In questa recensione vediamo da vicino il nuovo Acer Aspire Vero AV15-53P, ottimo pc portatile di fascia alta con un buon prezzo

L’Acer Aspire Vero AV15-53P è un intrigante ecosistema di potenza informatica e sostenibilità ecologica racchiuso in un elegante e compatto design portatile. In un’epoca in cui la consapevolezza ambientale è sempre più importante, il laptop della nota azienda di Taipei si distingue per il suo impegno a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. Ma questo non è l’unico aspetto che rende l’AV15-53P degno di attenzione: la sua configurazione hardware all’avanguardia promette di soddisfare le esigenze di utenti in cerca di una soluzione versatile per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Nella seguente recensione, esploreremo più nel dettaglio le caratteristiche e le performance di questo laptop, svelando se riesce davvero a coniugare in modo efficace la sostenibilità con la potenza informatica.

Unboxing e prime impressioni | Recensione Acer Aspire Vero AV15-53P

Durante l’unboxing del Acer Aspire Vero 15, gli utenti troveranno il laptop stesso, l’alimentatore con il cavo di alimentazione e una serie di manuali e documentazione utili per l’uso del dispositivo. L’imballaggio è curato per garantire la sicurezza durante il trasporto e facilitare l’accesso ai contenuti. Tutto è predisposto per un’esperienza di apertura agevole e un rapido avvio nell’esplorazione delle funzionalità del laptop.

Il design del Acer Aspire Vero continua a catturare l’attenzione e ad esprimere un forte impegno ecologico, in linea con il modello dell’anno precedente. La scelta di materiali riciclati da parte di Acer non solo contribuisce all’ecosostenibilità, ma dona anche al laptop un’estetica affascinante. Il colore blu utilizzato ha un aspetto fantastico e gli accenti di quella leggera sfumatura di blu sui piedini di gomma e sulla parte inferiore aggiungono un tocco di stile al design. Il gusto estetico è senz’altro soggettivo, ma personalmente, lo trovo ben riuscito. Nonostante il materiale leggero, non dà affatto l’impressione di essere economico. La parte inferiore presenta una griglia di ventilazione di dimensioni generose e alloggia gli altoparlanti, mentre il logo Acer appare inciso. La parte superiore del laptop è pulita e minimalista, con un logo Acer inciso al centro. Sui lati del Vero, troverete una selezione completa di porte, con LED, jack per cuffie/microfono, porte USB-C/Thunderbolt, porte USB-A, HDMI e una porta di alimentazione. Tuttavia, vale la pena notare che la porta Ethernet è stata rimossa, il che potrebbe risultare un inconveniente per alcuni utenti. Altra cosa da fare notare è che la porta di alimentazione è stata sostituita con un connettore USB-C/Thunderbolt.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nella recensione diamo uno sguardo veloce alle caratteristiche tecniche fondamentali:

Sistema Operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Architettura del Sistema Operativo : 64-bit

: 64-bit Processore: Intel Core i7 i7-1355U a 1,70 GHz Deca-core (10 core) di 13 generazione

Intel Core i7 i7-1355U a 1,70 GHz Deca-core (10 core) di 13 generazione Display & Grafica : Grafica Intel Iris Xe

: Grafica Intel Iris Xe Dimensioni dello Schermo : 15,6 pollici LCD/LED con risoluzione 1920 × 1080 a 60 Hz

: 15,6 pollici LCD/LED con risoluzione 1920 × 1080 a 60 Hz Memoria: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Archiviazione: SSD da 512 GB PCIe NVMe

SSD da 512 GB PCIe NVMe Rete & Comunicazioni : IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1 o versioni successive

: IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1 o versioni successive Dispositivi Integrati: Microfono, Lettore di impronte digitali

Microfono, Lettore di impronte digitali Interfacce/Porte : 1 porta HDMI 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 porte USB 3.2 Gen 2 Type-C 4 porte USB Porta USB Type-C con supporto per: USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps), Thunderbolt 4, Ricarica USB 5 V; 3 A, Porta DC-in 20 V; 65 W

: 1 porta HDMI Peso: 1.80 kg circa

Prestazioni | Recensione Acer Aspire Vero AV15-53P

Il modello di PC che abbiamo avuto in prova è equipaggiata con un processore Intel Core i7 i7-1355U di 13 generazione con 10 core, che lavora a 1,70 GHz, e una GPU Intel Iris Xe Graphics, abbinati a 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe NVMe da 512 GB. Queste specifiche non sono da capogiro, ma sono sicuramente superiori alla media e rappresentano un miglioramento rispetto all’anno scorso. Non siamo certi se siano disponibili altre configurazioni, ma di solito è possibile personalizzare le specifiche in base alle proprie esigenze. Questo setup ha dimostrato di essere adeguato per attività quotidiane come la navigazione web, l’uso di app di posta elettronica, l’utilizzo di applicazioni Microsoft Office, la visualizzazione di contenuti su YouTube, giochi leggeri nel browser e videoconferenze. In nessun momento sono stati avvertiti rallentamenti o problemi di prestazioni, e le ventole non sono mai entrate in azione per raffreddare il sistema.

Riteniamo che questo PC non sia stato realizzato per un impiego energivoro di prestazioni. Sicuramente non è adatto a creators o a chi utilizza abitualmente software particolarmente pesante. La conseguenza diretta è che effettuare test con simulatori ad alto stress sarebbe stato inutile e fuorviante.

Comparto audio/video | Recensione Acer Aspire Vero AV15-53P

Per quanto concerne il reparto fotografico, Acer ha reintegrato una webcam HDR da 1080p all’interno del suo nuovo Acer Aspire Vero, una scelta che obiettivamente abbiamo apprezzato. È un passo avanti significativo, e sarebbe auspicabile che altri produttori di laptop seguissero questo esempio, passando anch’essi a webcam da 1080p e abbandonando quelle da 720p, specialmente considerando il crescente numero di utenti che lavorano in remoto o partecipano a videoconferenze.

Per quanto riguarda l’audio, lo scorso modello del Acer Aspire Vero aveva deluso soprattutto a causa delle prestazioni degli altoparlanti, che erano il suo punto debole principale. In questo nuovo modello si nota un miglioramento, sebbene non sia particolarmente significativo. Le chiamate in video risultano leggermente migliori, e sembra che Acer abbia aumentato il volume di uscita. Tuttavia, ciò che manca ancora è una presenza di bassi più consistente. Gli altoparlanti mantengono un suono piuttosto sottile, anche se ora più potente. Quindi, c’è stato un miglioramento, ma non particolarmente marcato.

Autonomia | Recensione Acer Aspire Vero AV15-53P

Mentre non sono disponibili dettagli precisi sull’autonomia del Acer Aspire Vero di quest’anno, è interessante notare che il modello dello scorso anno vantava una (dichiarata) durata della batteria di 13 ore. Tuttavia, è importante tenere presente che questa stima può variare significativamente in base all’utilizzo del laptop e alle impostazioni adottate. Dai nostri test, utilizzando il laptop senza attivare particolari opzioni di risparmio energetico e mantenendo la luminosità al massimo, abbiamo riscontrato una durata della batteria leggermente superiore alle 10 ore, in linea con quanto ottenuto con il modello precedente. È chiaro che è possibile prolungare ulteriormente l’autonomia regolando le impostazioni di risparmio energetico. In generale, l’autonomia della batteria è notevolmente soddisfacente, e siamo sicuri che la maggior parte degli utenti sarà contenta di questi risultati.

Conclusioni e prezzo | Recensione Acer Aspire Vero AV15-53P

In conclusione, il Acer Aspire Vero si distingue come un solido contendente nel mondo dei laptop, soprattutto per coloro che cercano una combinazione di sostenibilità ecologica, design attraente e prestazioni affidabili. Con un prezzo che si attesta al di sotto dei mille euro, rappresenta un’affare accessibile per le sue specifiche tecniche, anche se non sono da Guinnes dei primati.La sua impronta ecologica, grazie all’uso di materiali riciclati, lo rende una scelta consapevole per coloro che attribuiscono importanza all’ecosostenibilità dei prodotti che acquistano. Nonostante alcune piccole imperfezioni come altoparlanti sottili e tasti di dimensioni leggermente inferiori alla media, il Acer Aspire Vero offre un’esperienza d’uso complessivamente piacevole e affidabile per le attività quotidiane.

Pertanto, lo consigliamo soprattutto a coloro che desiderano un laptop dal buon design, con una coscienza ecologica, e che non vogliono spendere una fortuna per ottenerlo.