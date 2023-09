Electronic Arts: l’evento EA Sports FC 24 Clubhouse sbarca a Milano

Agli IBM Studios di Milano si è tenuto l’evento dedicato ad EA Sports FC 24 targato Electronic Arts, con ospiti e stampa specializzata e noi di tuttotek siamo stati lieti di partecipare

L’evento dà il via alla nuova era del Gioco Più Bello del Mondo FC 24 con fan, atleti e partner da tutti i Paesi. In vista del rilascio su scala globale di EA SPORTS FC 24, previsto per il 29 settembre, nella serata di ieri EA SPORTS ha dato vita all’evento italiano della Clubhouse Week in una suggestiva location di Milano. Alla kermesse hanno partecipato ospiti di grande spicco, tra cui la star della Serie A Federico Dimarco e la cantautrice Ariete, che hanno contribuito a inaugurare una nuova era per il Gioco Più Bello del Mondo. In occasione dell’evento, gli ospiti hanno avuto modo di scoprire le seguenti caratteristiche del gioco.

I protagonisti della livestream hanno mostrato la straordinaria autenticità di FC 24, tra colpi di scena e giocate straordinarie. Alla diretta streaming, coordinata dal noto conduttore Alessandro Cattelan, hanno preso parte, tra gli altri, la colonna portante dell’Inter e della nazionale italiana Federico Dimarco, l’ex fuoriclasse olandese Wesley Sneijder e due tra i più noti cantanti del panorama musicale odierno, Ernia e Ariete.

EA Sports FC 24: l’evento di Milano è stato un successo

Attraverso le postazioni di gioco posizionate nell’arena dell’evento milanese, gli ospiti hanno potuto sperimentare in esclusiva tutte le novità di FC 24, tra cui Ultimate Team, una delle esperienze più entusiasmanti e di successo targate EA SPORTS, attraverso cui è possibile comporre la squadra dei propri sogni, mettendo insieme stelle del passato e talenti del presente, con la possibilità attingere sia al calcio maschile che a quello femminile. Tramite EA SPORTS FC 24, i giocatori sperimenteranno un’autenticità senza precedenti con l’accesso a più di 20.000 atleti appartenenti a 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici a livello globale. EA SPORTS FC continuerà a costruire la community calcistica più grande al mondo insieme a partner che condividono il comune obiettivo di un futuro del calcio con al centro il tifoso.

EA SPORTS FC 24 sarà disponibile il 29 settembre 2023, con accesso anticipato alla Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. I preordini sono ora disponibili per EA SPORTS FC 24, che sarà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Instant Gaming.