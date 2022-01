Dying Light 2: il gioco avrà una durata di 500 ore per essere completato

A febbraio Dying Light 2 verrà rilasciato per le nuove console, e pare che la durata effettiva del gioco per essere completato sia ben più lunga di quanto ci si potrebbe aspettare

Tra le varie uscite previste nel corso dei prossimi mesi, il 2022 si prospetta un anno con un numero piuttosto notevole di titoli. Tralasciando gennaio, mese in cui si avrà ancora modo di tornare a giocare il proprio backlog in attesa dell’arrivo di Pokémon Leggende Arceus, febbraio appare già come un periodo bardato di videogiochi: otre all’arrivo dell’attesissimo Elden Ring, vi sono anche le due importanti esclusive di PlayStation, Horizon Forbidden West e Sifu.

In aggiunta, anche altri multipiattaforma importanti si presenteranno proprio in quel mese, tra cui Dying Light 2. A proposito di esso, il team di sviluppo di Techland ha continuato a rilasciare in modo piuttosto costante diversi video-diari e approfondimenti del mondo di gioco e dei personaggi, e l’opera in questione sembra più che pronta per il suo arrivo. Ma le rivelazioni da parte degli sviluppatori stessi stavolta fanno spaventare alcuni fan: infatti, sembra che Dying Light 2 avrà una durata di gioco complessiva quasi proibitiva per essere completato totalmente.

Dying Light 2 e la reale durata del gioco

Il primo gioco della serie di Dying Light, rilasciato nel 2015, fu accolto in modo perlopiù positivo. Il gameplay brutale, frenetico e in grado di far divertire per le varie metodologie con cui andare a massacrare i vari nemici risultò una delle parti che convinsero di più il pubblico, mentre la storia non ricevette lo stesso tipo di acclamazione. Essa era strutturata da una durata di quasi venti ore, mentre il titolo avrebbe consentito di accumulare più o meno una sessantina di ore di gioco. Per il suo sequel, Techland ha sin da subito mostrato l’intento di voler ambire a qualcosa di molto più grosso sotto ogni aspetto del titolo, e probabilmente ciò è stata anche la causa principale che l’ha portata a rinviare il gioco diverse volte.

UPDATE:

500 hours is related to maxing out the game – finishing all the quests, endings, and exploring every part of the world, but a regular player should finish the story + side quests and do quite a lot of exploring in less than 100 hours, so don't worry! 🥰 https://t.co/4R641zkLpg — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

E forse adesso è il caso di dire che la situazione potrebbe essergli leggermente sfuggita di mano, almeno andando a considerare le recenti notizie date attraverso l’account ufficiale di Twitter. Apparentemente, per completare al 100% Dying Light 2 il titolo potrebbe arrivare ad una durata di almeno 500 ore di gioco, lo stesso tempo che servirebbe per camminare da Varsavia a Madrid (534 ore). Tuttavia, Techland ha voluto chiarire la cosa, affermando come tutte queste ore per raggiungere il 100% debbano essere impiegate nel fare letteralmente di tutto. Portare a termine la storia principale e le quest secondarie, invece, richiederebbe meno di 100 ore. Ad ogni modo, di sicuro queste dichiarazioni non vanno a dare sollievo ai completisti più incalliti.

