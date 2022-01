Horizon Forbidden West: un trailer mostra le nuove tribù

A poche settimane dal lancio, Horizon Forbidden West ci regala un trailer dedicato alle nuove tribù che Aloy incontrerà durante la sua avventura

Guerrilla Games e Sony hanno da poche ore diramato un nuovo trailer ed alcuni screenshot dedicati all’imminente Horizon Forbidden West, il prossimo capitolo della saga in arrivo a Febbraio. Il filmato in questione, che come sempre potete trovare all’interno della news che state leggendo, pone l’accento sulle tribù principali che popoleranno l’ovest futuristico dell’esclusiva PlayStation. Con i già noti Carja ed Oseram ad occupare gli insediamenti di confine, saranno gli Utaru e i Tenakth a risiedere nelle nuove location come Plainsong e Clan Lands.

Horizon Forbidden West in un trailer dedicato alle nuove tribù

Oltre a presentare i nuovi clan protagonisti del titolo, il video in questione ci permette anche di dare uno sguardo ai progressi compiuti dal team per quanto concerne lo sviluppo dei vari NPC, che risultano ora estremamente più realistici rispetto al passato. Ciascuna tribù ha un aspetto unico, così come peculiari sono gli usi ed i costumi che le caratterizzano. Rimanendo in linea con il proprio passato, l’esclusiva di casa Sony e Guerrilla Games proporrà un ampio numero di location differenti, che spazieranno dalle grandi città, fino ad abbracciare montagne innevate.

Per poter interagire attivamente con le tribù presenti in Horizon Forbidden West, non dovremo attendere più del dovuto, dato che il gioco uscirà il prossimo 18 Febbraio, nei formati PS4 e PS5. Gli utenti next gen Sony, nell’attesa, faranno bene a preparare un po’ di spazio sull’SSD della console, dato che è stato confermato che il download del titolo richiederà ben 96 GB (patch day one esclusa).

Nell’attesa di poterci mettere le mani sopra, così come di saperne di più dello spin-off VR Call of the Mountain, vi rinnoviamo l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, così come quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming, qualora foste interessati ad acquistare titoli a prezzo scontato.