Mario Golf Super Rush: aggiunta un costume a tema NES

Mario Golf: Super Rush ha rappresentato uno dei giochi più amati dagli appassionati di titoli sportivi nel 2021 ed oggi c’è una novità, ovvero un costume a tema NES

Mario Golf: Super Rush è uno dei titoli sportivi più recenti dell’idraulico più famoso del Regno dei Funghi e, come in molti altri capitoli del baffone di casa Nintendo, non mancano le citazioni ai bei tempi passati sul NES. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Mario Golf Super Rush: facciamo un salto indietro nel tempo

Di Mario Golf: Super Rush ne abbiamo già parlato in maniera piuttosto approfondita (qui c’è la nostra recensione), ma come moltissimi altri giochi di ultima generazione riguardanti le avventure del mitico idraulico, anche in questo caso quello che non possono mancare sono i costumi ed i vari aggiornamenti per rendere l’esperienza di gioco ancora più colorata, personalizzata e pregna di citazioni.

Come già visto in altri capitoli oramai iconici, come Super Mario Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate, anche qui ci sarà un altro tuffo nel retrogaming. I giocatori potranno dunque sfidarsi sul green indossando il costume proveniente direttamente dal titolo NES Open Tournament Golf uscito oramai più di 30 anni fa.

Per ottenere tale costume basterà semplicemente ottenere una A in classifica in una delle diverse categorie e con i match da solo tre buche, si potranno ottenere i punti in maniera decisamente più rapida. Quindi non sarà necessario spendere troppe ore pad alla mano per fare una piccola gita nel mondo degli 8 e dei 16 bit. A tal proposito vi consigliamo di non perdervi il capitolo uscito per Nintendo 64!

